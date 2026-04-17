Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин объяснил 24 Каналу, что республиканцы сознательно прикрывают Трампа, опасаясь потерять власть.

Почему в Конгрессе хотят проверить состояние здоровья Трампа?

По мнению эксперта, было бы справедливо, чтобы президенты проходили физическую и ментальную проверку для понимания способности выполнения обязанностей. Недавно конгрессмен Раскин предложил вызвать личного врача Трампа в Конгресс и получить отчет о состоянии здоровья президента под присягой.

Резолюция о медицинском осмотре президента – это сильное заявление, которого давно требует общественность. Однако даже если Конгресс получит доказательства, республиканцы их никогда не признают, потому что это будет стоить им мест. Поэтому вся эта история разваливается на глазах, – объяснил Рашкин.

Демократы поддерживают резолюцию, но это скорее политический жест, чем реальное действие – попытка зафиксировать позиции и заставить республиканцев публично определиться. По словам эксперта, личный врач Трампа никогда не даст показаний под присягой.

"Мне дает надежду использование образа Иисуса Трампом – потому что это всколыхнуло даже его сторонников. Пока у людей были деньги, они закрывали глаза на все. Но когда банковский счет страдает, а Трамп еще и издевается над религиозными символами – это уже слишком. Трамп пытался оправдаться, что якобы там он был в роли врача, и это превратилось в мем. Ирония в том, что человек, который претендует на роль врача, сам давно нуждается в медицинской помощи", – сказал Рашкин.

