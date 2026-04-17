Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, объяснив, что логику и причины сегодняшних событий в Персидском заливе следует искать во внутриамериканской политической ситуации. Также противостояние на Ближнем Востоке нужно рассматривать в контексте выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Достиг ли Трамп хоть каких-то результатов в Иране?

Пендзин считает, что идея начать противостояние с Ираном является огромным просчетом лично Трампа и его советников. Война на Ближнем Востоке началась ради двух вещей:

Трамп накануне встречи с Си Цзиньпином хотел поставить под контроль иранскую нефть, которую всегда активно покупал Китай;

президент США стремился осуществить очередную маленькую победу, как он считал, поборов Иран.

Однако он не достиг ни первого, ни второго. Более того, Трамп сделал гораздо хуже для внутриполитической американской ситуации, чем даже ожидалось,

– отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Поставить иранскую нефть под свой контроль ему не удалось. Наоборот, из-за кризиса в Персидском заливе, цена на топливо для американцев выросла на 30 – 40%.

Трампу на сегодня абсолютно критично выйти из этой войны и он очень сильно этого хочет. Он заявляет, что уже практически прекратил войну, осталось еще немного. Но в эту ложь сегодня в Америке уже никто не верит. Важнее другое – Трамп не видит выхода из этой войны, чтобы при этом ему можно было сохранить лицо,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Он напомнил, что переговоры между делегациями США во главе с Джей Ди Вэнсом и Ираном в Пакистане не имели результата.

Обратите внимание! 11 апреля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который принимал в них участие, назвал переговоры провальными. Сторонам не удалось договориться по ключевому вопросу – отказе Ирана от ядерной программы. В то же время Вашингтон и Тегеран, как сообщил американский чиновник, продолжают дипломатические переговоры "в попытках достичь соглашения" и прекратить войну на Ближнем Востоке.

Когда Трамп начинал войну против Ирана, одним из важных факторов ее он считал прекращение ядерной программы Ирана. Однако пока Тегеран не собирается отказываться от нее. Также распространяется информация, что американцам не удалось уничтожить запасы баллистических ракет Ирана. То есть он имеет носитель, который может существенно изменить ситуацию в регионе.

Еще один огромный минус, который получил Трамп в этой войне – обесценил гарантии безопасности США для других стран. Потому что, по мнению экономиста, американцы десятилетиями в государствах на Ближнем Востоке размещали свои базы, которые формально были гарантом того, чтобы те страны были защищены от возможных обстрелов со стороны Ирана.

Однако в результате гарантии безопасности, которые давали американцы, оказались ничего не стоят. Кстати, это наука и Украине,

– отметил экономист.

Все это повлияло на внутреннюю политику в США и обвалило поддержку Трампа среди американцев до 35%. Это самый низкий показатель с момента его прихода в Овальный кабинет. Поэтому это очень серьезный сигнал о том, что после выборов в Конгресс, если и верхняя, и нижняя палаты окажутся под контролем демократов, Трампа могут ждать очень серьезные проблемы – вплоть до начала импичмента.

