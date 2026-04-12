Об этом пишет агентство Reuters.
Какие результаты переговоров?
По данным агентства, переговоры в Исламабаде, столице Пакистана, продолжались ориентировочно 14 часов, и были первой подобной встречей за последнее десятилетие. Но такая встреча сопровождалась рядом разногласий.
Главными проблемами, как пишет Reuters, остаются вопросы Ормузского пролива и условия окончания войны. Иран требует контроля над проливом, хочет выплаты репараций и размораживания активов за рубежом.
В то же время Тегеран настаивает на прекращении огня во всем регионе, в частности в отношении Ливана. В свою очередь США стремятся к восстановлению свободного судоходства в регионе и ограничению ядерной программы Ирана.
Впрочем, несмотря на подобные разногласия, переговоры будут продолжаться, хотя конкретных сроков не указывают. Иран уверяет, что сейчас будет продолжаться работа на техническом уровне – по обмену документами между экспертами.
Какой была встреча?
США на переговорах представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавлял делегацию, а также специальный представитель Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.
От Ирана присутствовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Издание, ссылаясь на источники, говорит, что в основном переговоры проходили в напряженной атмосфере.
По словам собеседников, стороны показывали колебания настроения, а обсуждения сопровождались эмоциональными моментами. Более того, иранские представители были одеты в черное в знак траура по погибшим.
Настроение обеих сторон менялось, и во время встречи температура то повышалась, то понижалась,
– сообщил один источник.
Что этому предшествовало?
По результатам встречи Джей Ди Вэнс заявил о провале переговоров с Ираном в Пакистане, поскольку США не видят готовности Ирана отказаться от разработки ядерного оружия в долгосрочной перспективе.
В то же время Al Jazeera сообщало, что переговоры проходили в позитивной атмосфере, а стороны перешли к обмену проектами соглашения после длительных переговоров, что свидетельствует о согласовании общих рамок.
К слову, недавно NYT писало, что Иран не может открыть Ормузский пролив из-за невозможности точно определить расположение ранее установленных морских мин, поскольку сам процесс происходил хаотично.