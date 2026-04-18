Глава США добавил, что в стране есть много замечательных кубинских американцев. Об этом Трамп сообщил во время выступления на мероприятии Turning Point USA, передает 24 Канал.
Что известно о заявлении Трампа?
Президент США сначала напомнил всем о том, что американские военные уже проводили успешную операцию в Венесуэле и захватили Николаса Мадуро.
Впоследствии Трамп сказал, что вскоре наступит день, которого американцы ждали 70 лет – "новый рассвет для Кубы".
И очень скоро эта великая сила также приведет к дню, которого ждали 70 лет. Это называется "новый рассвет для Кубы". Мы собираемся помочь Кубе. У нас есть много замечательных кубинских американцев,
– заявил Трамп.
Лидер США отметил, что в Майами есть много кубинцев, которых жестоко преследовали, а их семьи были убиты и подверглись насилию.
Трамп добавил, что его страна собирается помогать всем, однако, в первую очередь, США должны следить за собой. По его словам, если этого не делать, то страны просто не останется.
