Об этом сообщили в Diario Version Final.

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Как на Кубе готовятся к возможному вторжению США?

В издании отметили, что предупреждение появилось после недели "неопределенности" в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления не уточнил, какие шаги или военные действия может предпринять администрация.

Куба также начала готовить государственные здания к возможной обороне. Такие действия вызвали серьезное беспокойство среди гражданского населения страны.

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Хотя страх перед вмешательством Вашингтона был постоянным на протяжении всей истории, из-за нынешней напряженности эту угрозу снова начали воспринимать серьезно,

– отметили в издании.

По словам корреспондента CNN Патрика Оппмана, правительство Кубы начало раздавать оружие гражданам и готовить население к будущему вторжению со стороны США.

Что еще известно о возможном нападении США на Кубу?

Президент Кубы Мигель Диас-Канель предостерегает США от возможного нападения, заявляя о готовности защищаться, хотя Куба не имеет агрессивных намерений.

Куба страдает от санкций США, в частности нефтяной блокады, что вызвало энергетический кризис, и уже готовится к потенциальному вторжению, закупая беспилотники и распространяя инструкции среди населения.

Президент США Дональд Трамп ранее шутил о якобы "мгновенном захвате Кубы" во время речи во Флориде. Глава государства тогда вспомнил о возвращении авианосца USS Abraham Lincoln из Ирана.