Про це повідомили в Diario Version Final.

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Як на Кубі готуються до можливого вторгнення США?

У виданні зазначили, що попередження з'явилося після тижня "невизначеності" у Вашингтоні. Держсекретар США Марко Рубіо під час виступу не уточнив, які кроки або військові дії може вжити адміністрація.

Куба також почала готувати державні будівлі до можливої оборони. Такі дії викликали серйозне занепокоєння серед цивільного населення країни.

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Хоча страх перед втручанням Вашингтона був постійним протягом усієї історії, через нинішню напруженість цю загрозу знову почали сприймати серйозно,

– наголосили у виданні.

За словами кореспондента CNN Патріка Оппмана, уряд Куби почав роздавати зброю громадянам та готувати населення до майбутнього вторгнення з боку США.

Що ще відомо про можливий напад США на Кубу?

Президент Куби Мігель Діас-Канель застерігає США від можливого нападу, заявляючи про готовність захищатися, хоча Куба не має агресивних намірів.

Куба страждає від санкцій США, зокрема нафтової блокади, що викликало енергетичну кризу, і вже готується до потенційного вторгнення, закуповуючи безпілотники та поширюючи інструкції серед населення.

Президент США Дональд Трамп раніше жартував про нібито "миттєве захоплення Куби" під час промови у Флориді. Глава держави тоді згадав про повернення авіаносця USS Abraham Lincoln з Ірану.