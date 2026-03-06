Соответствующее заявление он сделал в новом телефонном интервью CNN, расхваливая военные успехи США за время его второго президентского срока.
Что заявил Трамп о Кубе?
Дональд Трамп сказал, мол, наблюдал за Кубой и ее отношениями с Соединенными Штатами 50 лет, и сейчас эта островная страна наконец-то якобы "упала к его коленям", а ее власть вскоре "упадет", после чего будут изменения.
Они очень сильно хотят заключить соглашение, поэтому я собираюсь поставить туда Марко Рубио, и мы увидим, как это сработает. Мы сейчас действительно сосредоточены на этом. У нас есть много времени, но Куба готова – после 50 лет,
– сказал он.
CNN приводит предыдущее заявление американского президента о том, что Куба является его следующей целью после операции против Ирана на Ближнем Востоке, и что возвращение американцев с Кубы на Родину является "вопросом времени".
Отметим, что как заявлял Дональд Трамп ранее, США не заключат никакого соглашения с Ираном, пока Тегеран не согласится на полную капитуляцию, после чего стране помогут восстановиться и стать экономически сильнее.
Какие отношения между США и Кубой?
В территориальных водах Кубы произошла перестрелка между береговой охраной острова и пассажирами скоростного катера с американской регистрацией. В результате этого инцидента были пострадавшие с обеих сторон.
К слову, недавно Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы, что позволяет США ввести дополнительные пошлины на товары из стран, которые продают или поставляют ей нефть.
На Кубе произошел масштабный блэкаут из-за аварии на теплоэлектростанции Antonio Guiteras, что привело к отключению электричества в большей части страны на фоне усиления давления со стороны администрации Дональда Трампа.