Там протестующие подожгли местную штаб-квартиру Коммунистической партии Кубы, в ответ на их действия раздавались выстрелы. Об этом пишет издание Ciber Cuba.

Что происходит на Кубе?

Люди вышли на протесты из-за ухудшения общих условий жизни на фоне экономического кризиса.

Экономическая ситуация на Кубе критическая. Фиксируется нехватка топлива и пищевых продуктов, также местные страдают из-за длительных отключений света.

Власти пытались разогнать протесты. Против людей вышли силовики со служебными собаками.

По данным местного журналиста, пострадал один протестующий. У него огнестрельное ранение в бедро. Отмечается, что стрельбу открыла полиция.

Как пишет Ciber Cuba, население Кубы ожидает реакции США на протесты, но пока официально Белый дом не комментировал их.

Напомним, что за неделю до этого Дональд Трамп заявил, что Куба находится на грани краха. По его словам, вскоре там произойдут большие изменения. Он говорил об отсутствии денег и нефти в стране, а еще критиковал режим Кубы.

Отмечается, что президент Кубы Мигель Диас-Канель впервые официально заявил, что ведет переговоры с США после 3 месяцев фактической нефтяной блокады острова.

