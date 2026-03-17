Президент США Дональд Трамп заявил, что может установить контроль над Кубой и повлиять на ситуацию в стране. Об этом он сказал во время выступления 16 марта, сообщает Clash Report.
Что Трамп планирует сделать с Кубой?
Американский лидер заявил, что может США могут установить контроль над Кубой. Он заявил, что для него будет большой честью "взять" Кубу. Он также добавил, что имеет достаточно возможностей для влияния.
Я могу освободить ее или взять ее, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу,
– сказал он.
На этом фоне администрация Трампа добивается отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, во время переговоров американская сторона дала понять Гаване, что глава государства должен уйти в отставку.
По данным собеседников издания, в Вашингтоне считают, что смена власти позволит провести на Кубе структурные экономические реформы, которые вряд ли поддержит нынешний президент. Кроме того, США ожидают отстранения от власти части старших чиновников, связанных с идеями Фиделя Кастро.
Один из источников отметил, что отставка кубинского лидера могла бы стать для Трампа "символической победой" и продемонстрировать смену власти в стране, которая длительное время находится в напряженных отношениях с США.
Что известно о ситуации на Кубе?
На Кубе 13 марта вспыхнули массовые протесты из-за ухудшения условий жизни. Экономическая ситуация в стране критическая из-за недостатка топлива и пищевых продуктов, что сопровождается длительными отключениями света.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Куба может согласиться на "дружеское поглощение" США или столкнуться с "недружественным" вариантом. Трамп отметил, что экономическая ситуация на Кубе ухудшилась после ослабления связей с Венесуэлой, и обвинил кубинские власти в жестоком отношении к населению.
Известно. что Куба сталкивается с очередным отключением электроэнергии из-за энергетического кризиса, вызванного ограничением поставок нефти. Правительство обвиняет США в энергетической блокаде, а также не имеет ресурсов для импорта запасных частей или модернизации энергосистемы.