Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 16 марта, во время пресс-конференции в Белом доме, передает Белый дом.

Как Трамп оправдывает нападение на Иран?

Комментируя эскалацию на Ближнем Востоке, которая началась 28 февраля после нападения Израиля и США на Иран, американский президент заявил, что, мол, на самом деле он не хочет начинать войны и только стремится к миру.

Я не хочу войн. Я хочу войн меньше, чем почти кто-либо другой,

– заявил он.

Дональд Трамп, оправдывая начало американской военной операции, отметил, что долгое время следил за Ираном и предупреждал об угрозе. И, по его мнению, нападение позволило избежать расширенного конфликта.

"Все ракеты были установлены давно, задолго до того, как они планировали их использовать. Если бы мы этого не сделали (не напали – 24 Канал), у нас была бы ядерная война, которая переросла бы в Третью мировую войну", – сказал он.

Как будут действовать США в отношении Ирана в дальнейшем?