Об этом сообщает Reuters.

Какие цели преследуют США в Иране?

Как сообщает издание, высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил, что Трамп пока не считает переговоры целесообразными. По его словам, главной задачей остается уничтожение военных возможностей Исламской Республики.

Сейчас он этим не заинтересован, и мы продолжим миссию без уменьшенных усилий. Возможно, наступит день, но не сейчас,

– сказал чиновник Белого дома.

Ранее сам Трамп в соцсетях намекал, что иранское руководство якобы ищет возможность для переговоров из-за значительных потерь. В то же время он отметил, что для таких шагов уже "слишком поздно".

Оман и Египет пытались выступить посредниками, чтобы остановить обострение, которое уже привело к перекрытию Ормузского пролива и резкому росту мировых цен на нефть. Однако в Тегеране также демонстрируют жесткую позицию.

"Все, что было сообщено ранее по дипломатическим каналам, сейчас не имеет значения", - цитирует издание высокопоставленный иранский источник.

В Корпусе стражей Исламской революции настаивают на продолжении боевых действий, считая контроль над Ормузским проливом ключевым фактором в противостоянии.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов озвучил 24 Каналу мнение, что союзники США скорее напуганы возможностью быстрого завершения войны США и Ирана. Израиль продолжит военное противостояние с Ираном, даже если США из него выйдут.

Иран также неоднократно отвергал переговоры с США