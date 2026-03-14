Які цілі переслідують США в Ірані?

Як повідомляє видання, високопоставлений представник американської адміністрації підтвердив, що Трамп наразі не вважає переговори доцільними. За його словами, головним завданням залишається знищення військових можливостей Ісламської Республіки.

Зараз він цим не зацікавлений, і ми продовжимо місію без зменшених зусиль. Можливо, настане день, але не зараз,

– сказав чиновник Білого дому.

Раніше сам Трамп у соцмережах натякав, що іранське керівництво нібито шукає можливість для переговорів через значні втрати. Водночас він зазначив, що для таких кроків уже "занадто пізно".

Оман та Єгипет намагалися виступити посередниками, щоб зупинити загострення, яке вже призвело до перекриття Ормузької протоки та різкого зростання світових цін на нафту. Однак у Тегерані також демонструють жорстку позицію.

"Усе, що було повідомлено раніше дипломатичними каналами, зараз не має значення", - цитує видання високопоставлене іранське джерело.

У Корпусі вартових Ісламської революції наполягають на продовженні бойових дій, вважаючи контроль над Ормузькою протокою ключовим фактором у протистоянні.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов озвучив 24 Каналу думку, що союзники США радше налякані можливістю швидкого завершення війни США та Ірану. Ізраїль продовжить військове протистояння з Іраном, навіть якщо США з нього вийдуть.

Іран також неодноразово відкидав переговори зі США