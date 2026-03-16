Такое заявление он сделал во время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди, передает Белый дом.
Что заявил Трамп об Украине?
По мнению американского президента, Соединенные Штаты не должны помогать Украине, поскольку она расположена за тысячи миль. Более того, он сравнил Украину с Ливаном, который, по его словам, привык к бомбардировкам.
Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбят. Люди живут и в Украине – хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. Я не знаю, стал бы я так делать, но они там живут. И в Ливане тоже,
– сказал он.
Кроме вышеупомянутого, Дональд Трамп также заявил, что, мол, сотрудничал с союзниками по НАТО в отношении Украины. Но отныне, по его мнению, американская сторона на должна осуществлять подобную поддержку.
Как изменилась риторика Трампа?
FT сообщало, что американский президент потерял интерес к мирным переговорам по Украине из-за сосредоточения на операции против Ирана. Европейские дипломаты обеспокоены ослаблением давления на Россию.
В недавнем интервью NBC News Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он препятствует миру. В то же время он прокомментировал критику в свою сторону относительно ослабления санкций против России.
К слову, незадолго до этого Трамп, говоря о НАТО, заявил, что Альянс – это "прежде всего Соединенные Штаты Америки". После этого президент США сказал, что Путин боится именно американцев, а не Европу.