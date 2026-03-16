Об этом Дональд Трамп заявил во время обеда с членами правления Трамп-Кеннеди-центр.

Что сказал Трамп о Путине и его страхе США?

Дональд Трамп, говоря о НАТО, заявил, что Альянс – это "прежде всего Соединенные Штаты Америки". После этого он сказал, что Путин "боится США, а не Европу".

НАТО это мы. Можете спросить Путина. Путин боится нас. Он не имеет никакого страха перед Европой. Он боится Соединенных Штатов Америки и армии, которая была создана мной в первый срок,

– заявил американский лидер.