Про це Дональд Трамп заявив під час обіду з членами правління Трамп-Кеннеді-центр.

Що сказав Трамп про Путіна та його страх США?

Дональд Трамп, говорячи про НАТО, заявив, що Альянс – це "насамперед Сполучені Штати Америки". Після цього він сказав, що Путін "боїться США, а не Європу".

НАТО це ми. Можете запитати Путіна. Путін боїться нас. Він не має жодного страху перед Європою. Він боїться Сполучених Штатів Америки та армії, яка була створена мною в перший термін,

– заявив американський лідер.