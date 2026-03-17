Президент США Дональд Трамп заявив, що може встановити контроль над Кубою та вплинути на ситуацію в країні. Про це він сказав під час виступу 16 березня, повідомляє Clash Report.
Що Трамп планує зробити з Кубою?
Американський лідер заявив, що може США можуть встановити контроль над Кубою. Він заявив, що для нього буде великою честю "взяти" Кубу. Він також додав, що має достатньо можливостей для впливу.
Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу,
– сказав він.
На цьому тлі адміністрація Трампа домагається усунення від влади президента Куби Мігеля Діаса-Канеля. Як повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, під час переговорів американська сторона дала зрозуміти Гавані, що глава держави має піти у відставку.
За даними співрозмовників видання, у Вашингтоні вважають, що зміна влади дозволить провести на Кубі структурні економічні реформи, які навряд чи підтримає нинішній президент. Крім того, США очікують відсторонення від влади частини старших чиновників, пов'язаних з ідеями Фіделя Кастро.
Одне із джерел зазначило, що відставка кубинського лідера могла б стати для Трампа "символічною перемогою" та продемонструвати зміну влади в країні, яка тривалий час перебуває у напружених відносинах зі США.
Що відомо про ситуацію на Кубі?
На Кубі 13 березня спалахнули масові протести через погіршення умов життя. Економічна ситуація у країні критична через нестачу палива та харчових продуктів, що супроводжується тривалими відключеннями світла.
Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що Куба може погодитися на "дружнє поглинання" США або зіткнутися з "недружнім" варіантом. Трамп зазначив, що економічна ситуація на Кубі погіршилася після ослаблення зв'язків із Венесуелою, і звинуватив кубинську владу у жорстокому ставленні до населення.
Відомо. що Куба стикається з черговим відключенням електроенергії через енергетичну кризу, спричинену обмеженням постачання нафти. Уряд звинувачує США у енергетичній блокаді, а також не має ресурсів для імпорту запасних частин чи модернізації енергосистеми.