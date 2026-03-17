Президент США Дональд Трамп заявив, що може встановити контроль над Кубою та вплинути на ситуацію в країні. Про це він сказав під час виступу 16 березня, повідомляє Clash Report.

Що Трамп планує зробити з Кубою?

Американський лідер заявив, що може США можуть встановити контроль над Кубою. Він заявив, що для нього буде великою честю "взяти" Кубу. Він також додав, що має достатньо можливостей для впливу.

Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу,

– сказав він.

На цьому тлі адміністрація Трампа домагається усунення від влади президента Куби Мігеля Діаса-Канеля. Як повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, під час переговорів американська сторона дала зрозуміти Гавані, що глава держави має піти у відставку.

За даними співрозмовників видання, у Вашингтоні вважають, що зміна влади дозволить провести на Кубі структурні економічні реформи, які навряд чи підтримає нинішній президент. Крім того, США очікують відсторонення від влади частини старших чиновників, пов'язаних з ідеями Фіделя Кастро.

Одне із джерел зазначило, що відставка кубинського лідера могла б стати для Трампа "символічною перемогою" та продемонструвати зміну влади в країні, яка тривалий час перебуває у напружених відносинах зі США.

