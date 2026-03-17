Трамп также поставил под сомнение объемы финансовой поддержки Киева и раскритиковал союзников по НАТО.
Какое заявление сделал Трамп?
Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Овальном кабинете сделал громкое заявление относительно войны в Украине. Он утверждает, что без поддержки со стороны Соединенных Штатов Украина якобы была бы полностью уничтожена "за один день".
По словам Трампа, администрация Джо Байдена передала Украине от 350 до 400 миллиардов долларов в виде военной помощи и наличных денег. Он также заявил, что необходимо выяснить, как именно использовались эти средства, особенно те, что были предоставлены в денежной форме.
Байден передал им от 350 до 400 миллиардов доларов оборудованием и наличными. Кто-то должен узнать о наличных,
– сказал он.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что война России против Украины не представляла прямой угрозы для США. Несмотря на это, по его словам, Вашингтон продолжал активно поддерживать Киев, а также союзников по НАТО.
"Можно сказать, что это не была угроза – вы знаете, мы им помогаем. Поэтому мы им помогали, а они нам не помогали", – подчеркнул Трамп.
Последние заявления Трампа по Украине
Трамп обвинил президента Украины в том, что он препятствует заключению соглашения с Путиным. Он заявил, что США не нужна помощь Украины в уничтожении иранских дронов, назвав Зеленского "последним человеком", которого он попросит о помощи в противостоянии с Ираном.
Дональд Трамп отклонил предложение Украины помочь в защите от иранских беспилотников, заявив, что война с Ираном скоро закончится. Зеленский отмечал, что 10 стран уже обратились к Украине за помощью в противодействии беспилотникам, поскольку это требует практического опыта.