Трамп також поставив під сумнів обсяги фінансової підтримки Києва та розкритикував союзників по НАТО.
Яку заяву зробив Трамп?
Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в Овальному кабінеті зробив гучну заяву щодо війни в Україні. Він стверджує, що без підтримки з боку Сполучених Штатів Україна нібито була б повністю знищена "за один день".
За словами Трампа, адміністрація Джо Байдена передала Україні від 350 до 400 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги та готівки. Він також заявив, що необхідно з’ясувати, як саме використовувалися ці кошти, особливо ті, що були надані у грошовій формі.
Байден передав їм від $350 до $400 мільярдів обладнанням і готівкою. Хтось має дізнатися про готівку,
– сказав він.
Крім того, Трамп висловив думку, що війна Росії проти України не становила прямої загрози для США. Попри це, за його словами, Вашингтон продовжував активно підтримувати Київ, а також союзників по НАТО.
"Можна сказати, що це не була загроза – ви знаєте, ми їм допомагаємо. Тож ми їм допомагали, а вони нам не допомагали", – наголосив Трамп.
Останні заяви Трампа щодо України
Трамп звинуватив президента України в тому, що він перешкоджає укладенню угоди з Путіним. Він заявив, що США не потрібна допомога України у знищенні іранських дронів, назвавши Зеленського "останньою людиною", яку він попросить про допомогу у протистоянні з Іраном.
Дональд Трамп відхилив пропозицію України допомогти у захисті від іранських безпілотників, заявивши, що війна з Іраном скоро закінчиться. Зеленський зазначав, що 10 країн вже звернулися до України за допомогою в протидії безпілотникам, оскільки це потребує практичного досвіду.