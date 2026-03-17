Трамп також поставив під сумнів обсяги фінансової підтримки Києва та розкритикував союзників по НАТО.

Яку заяву зробив Трамп?

Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в Овальному кабінеті зробив гучну заяву щодо війни в Україні. Він стверджує, що без підтримки з боку Сполучених Штатів Україна нібито була б повністю знищена "за один день".

За словами Трампа, адміністрація Джо Байдена передала Україні від 350 до 400 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги та готівки. Він також заявив, що необхідно з’ясувати, як саме використовувалися ці кошти, особливо ті, що були надані у грошовій формі.

Байден передав їм від $350 до $400 мільярдів обладнанням і готівкою. Хтось має дізнатися про готівку,

– сказав він.

Крім того, Трамп висловив думку, що війна Росії проти України не становила прямої загрози для США. Попри це, за його словами, Вашингтон продовжував активно підтримувати Київ, а також союзників по НАТО.

"Можна сказати, що це не була загроза – ви знаєте, ми їм допомагаємо. Тож ми їм допомагали, а вони нам не допомагали", – наголосив Трамп.

