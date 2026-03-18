Масштабные антиправительственные протесты, дефицит топлива и продуктов, многочасовые отключения электричества – именно так сегодня Куба переживает один из самых глубоких кризисов за последние десятилетия. Экономика страны истощена санкциями Соединенных Штатов, государственная система деградировала, а традиционные союзники больше не в состоянии помочь.

Гавана находится на грани гуманитарной катастрофы, открывая Соединенным Штатам возможность окончательно закрыть "кубинский вопрос". В то же время на Кубе ответили Трампу, который грозил "разобраться" со страной после Ирана. Там пообещали непреодолимое сопротивление – фактически признали, что готовы к войне с США.

24 Канал проанализировал ситуацию внутри Кубы, чтобы выяснить почему люди решились выйти на протесты несмотря на репрессии, как социалисты десятилетиями лишали страну развития, каким образом энергетическая блокада со стороны США приносит результаты и почему кубинская власть говорит о готовности к переговорам. Помог разобраться в тонкостях американской стратегии в отношении Кубы директор Центра Днестровского, проректор УКУ и эксперт по международной политике Дмитрий Шеренговский.

Кубу охватили антиправительственные протесты: как энергетическая блокада США разрушает экономику острова?

Кубу внезапно охватила волна антиправительственных протестов, и по предварительным оценкам – самых массовых за последние годы. Несмотря на жесткую репрессивную систему люди начали выходить на улицы, ведь за последние недели ситуация в стране серьезно ухудшилась.

В течение десятилетий Куба находится в глубоком экономическом кризисе из-за американских санкций, однако вместе с арестом венесуэльского диктатора Николаса Мадуро страна получила настоящий энергетический коллапс, и это, похоже, стало последней каплей для местного населения.



Протестующие атакуют филиал Компартии Кубы в городе Морон / Скриншот видео из соцсетей

По состоянию на сегодня, демонстрации распространяются даже за пределы столицы – Гаваны. К примеру, в городе Морон, после многочасового отключения электричества, протестующие атаковали офис местной ячейки Коммунистической партии. Демонстранты требовали от властей объяснений относительно энергетического кризиса, недостатка горючего и перебоев с продовольствием.

В целом же, блэкауты стали главным катализатором для начала протестов. В некоторых регионах света нет по 20 – 30 часов подряд, что полностью парализует работу общественного транспорта, магазинов и даже больниц.

Издание The Wall Street Journal пишет, что именно с наступлением темноты происходит самая активная часть протестов – люди выходят на улицы и устраивают так называемые "Cacerolazo" или же "Марши пустых кастрюль", то есть буквально начинают громко бить в кастрюли или другие кухонные изделия.



Такой метод публичной демонстрации недовольства стал особым ненасильственным символом протестной культуры по всей Латинской Америке.



Cacerolazo против Николаса Мадуро в 2013 году в столице Венесуэлы – Каракасе / Фото Wikimedia

Местные фиксируют не просто отдельные демонстрации, а также и общий рост протестной активности на Кубе. С конца прошлого года количество демонстраций и протестов выросло почти втрое, и что особенно необычно для страны – к акциям также активно присоединяются студенты, традиционно более лояльные к правительству. Однако на этот раз даже они крайне возмущены отсутствием электричества и интернета.

Однако блэкауты сегодня главная, но не самая большая проблема с которой сталкивается Куба. После того как американцы провели спецоперацию по аресту Николаса Мадура и договорились с его преемниками, венесуэльская нефть перестала поступать на остров, что повлекло за собой дополнительную кучу проблем.

Дело в том, что Венесуэла была едва ли не единственным поставщиком нефти для Кубы, и при ее отсутствии страна столкнулась с жестким дефицитом топлива, а вслед за этим – многих базовых продуктов и обвалом валюты, из-за чего и без того бедное население острова потеряло практически любую возможность купить продовольствия.

Часть протестующих в конце концов задержали, а государственные медиа выдали предупреждение об ответственности за "нарушение общественного порядка". Но несмотря на это, настроения на улицах остаются напряженными, и похоже, ближайшее время ситуация только обострится.

Дмитрий Шеренговский директор Центра Днестровского, проректор УКУ Мы видим из сообщений в медиа, что власть действует осторожно, ведь резкий разгон, стрельба или массовые аресты могут только ухудшить ситуацию. Поэтому, судя по всему, власть пытается точечно изолировать организаторов протестов и таким образом взять ситуацию под контроль.



Столица Кубы Гавана во время полного блэкаута / Фото AFP

В то же время кубинское правительство пытается объяснить кризис прежде всего внешним давлением и санкциями со стороны США, которые фактически взяли остров в блокаду и обрезали любые поставки нефти. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в пятницу заявил, что правительство уже ведет переговоры с Соединенными Штатами, чтобы уладить все "двусторонние разногласия".



Зато риторика самого Дональда Трампа довольно жесткая, и он буквально выставил кубинцам два условия: или "дружественное поглощение" страны, или "не дружественный" сценарий.

Зато, Дмитрий Шеренговский считает, что прямое военное вмешательство США на Кубу пока выглядит маловероятным сценарием, ведь американцы сегодня концентрируют все внимание и силы вокруг войны против Ирана, которая вопреки ожиданиям президента США, похоже, пошла не по плану.

Таким образом, пока американские войска заняты на Ближнем Востоке, кубинское правительство может чувствовать себя в относительной безопасности.

Дмитрий Шеренговский директор Центра Днистрянского, проректор УКУ Военное вмешательство может в принципе не понадобиться, если на фоне нынешних протестов и энергетического кризиса усилить экономическое давление – фактически довести его до максимума, – это может иметь быстрый эффект. В таком сценарии экономическая ситуация может ухудшиться настолько, что именно это поставит под вопрос устойчивость кубинской власти.

Впрочем, судя по последним действиям США – речь о "недружественном" сценарии уже не воспринимается просто как публичное нагнетание. Как в случае с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро или войной в Иране речь также может идти о прямом военном вмешательстве Штатов на территорию Кубы, с последующим арестом или даже ликвидацией, как в случае аятоллы Али Хаменеи, местных лидеров. Почва в виде жестких перебоев с электричеством и массовым недовольством населения создает для подобного сценария очень благоприятные условия.

Десятилетие правления династии Кастро: как Куба оказалась на грани гуманитарной катастрофы?

Однако для того, чтобы понять причины сегодняшних протестов на Кубе и их проблем в отношениях с США, надо вернуться на шестьдесят лет назад – к Кубинской революции, которая сформировала современную политическую систему страны.

В 1959 году повстанцы во главе с коммунистом Фиделем Кастро свергли режим диктатора Фульхеньсио Батисты и провозгласили курс на социалистическую модель развития. За этим последовала волна национализации местных предприятий, что жестко ударило по отношениям с Соединенными Штатами. В ответ Вашингтон ввел экономическое эмбарго, которое в разных формах действует по сегодняшний день.



Лидер Кубинской революции Фидель Кастро выступает на митинге в Гаване в 1962 году / Фото Action Press

В последующие десятилетия экономика Кубы в значительной степени существовала благодаря поддержке и внешним дотациям от Советского Союза. Кремль обеспечивал остров дешевой нефтью, кредитами, которые так никогда и не возвращались, а также различными торговыми льготами. Москве был очень выгодным дружественный социалистический режим буквально на "заднем дворе" у Соединенных Штатов. Размещение на Кубе советских ядерных ракет в 1962-м стало пиковой точкой напряжения между США и СССР во времена Холодной войны, и в конце концов получило название "Карибский кризис".

Однако после распада СССР в 1991 году система поддержки Кубы, выстраивалась десятилетиями – почти мгновенно исчезла, что спровоцировало глубокий экономический кризис на острове. В так называемый "особый период", ВВП Кубы резко сократился, а исчезновение товаров с полок магазинов стало обыденностью, которая до сих пор сопровождает жизнь местного населения.



Распад СССР нанес один из самых больших ударов по экономике Кубы, следующим стал Covid-19 / Инфографика Financial Times

Впоследствии другой социалистический режим в Венесуэле во главе с Уго Чавесом стал новым главным партнером Кубы. Каракас предоставлял Гаване дешевую нефть в обмен на медицинские и образовательные программы, что в течение многих последующих лет обеспечивало выживание кубинской экономики и энергетической системы.

Все это время Куба находилась в некой форме "социалистической монархии". И даже когда в 2008-м из-за проблем со здоровьем Фидель Кастро был вынужден отойти от дел, он передал президентство своему брату Раулю. Тот даже попытался частично реформировать экономику и разрешил, хоть и в ограниченной форме – частный бизнес, самозанятость и даже частично открыл страну для иностранных инвестиций.



Это даже вызвало определенное потепление в отношениях с США во времена администрации Барака Обамы. Однако несколько десятилетий социализма на советский манер настолько глубоко повредили структуру кубинской экономики, что большинство проблем так и не удалось решить.

Когда в 2018 году президентом стал действующий лидер Мигель Диас-Канель – первый после революционного поколения Кастро, ему в наследство досталась фактически разрушенная государственная система. К тому времени инфраструктура Кубы уже устарела, страна была до сих пор полностью зависима от внешних партнеров, а производительность труда оставалась на чрезвычайно низком уровне.



Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступает на Евразийском экономическом форуме в Минске в 2025 году / Фото AP

Ничего удивительного в этом нет, ведь почти все молодые кубинцы берут за основу идею покинуть родную страну, чтобы искать работу за рубежом. Эмиграция из Кубы достигла такого масштаба, что почти каждый четвертый гражданин выехал за пределы страны в течение нескольких последних лет. Куба ежегодно теряет десятки тысяч наиболее трудоспособных людей, а демографическая ситуация только ухудшается.

Такой отток населения больно бьет и по общей экономической ситуации на Кубе. По оценкам Центра исследования кубинской экономики, только в 2025 году ВВП страны сократился примерно на 5%, что стало третьим годом экономического спада подряд. В целом, с начала десятилетия кубинская экономика потеряла более 15 % своего объема.

В результате, сегодняшний кризис стал не просто следствием текущих политических решений или давления со стороны Дональда Трампа. Это результат десятилетий насаждения социалистической модели построенной Фиделем Кастро, внешней экономической зависимости, отсутствия действенных реформ и неэффективного управления.

Окно возможностей для США: удастся ли Вашингтону изменить кубинский режим без единого выстрела?

В начале 2026 года давление Соединенных Штатов на Кубу перешло в новую фазу. После нескольких месяцев экономической и топливной блокады острова местные власти все же признали, что без переговоров с Вашингтоном избежать полного разрушения экономики, а вслед за этим – масштабной гуманитарной катастрофы, фактически невозможно. Президент Кубы Мигель Диаз-Канель уже подтвердил готовность к диалогу "без предварительных условий", а сам Дональд Трамп уже заявил, что Гавана готова "украсть соглашение".

В этом контексте Дмитрий Шеренговский отмечает, что власти Кубы, в отличие от многих других антиамериканских авторитарных режимов, по крайней мере публично проявляет открытость к диалогу. К примеру, Куба объявила об освобождении 51 политзаключенного, что также является довольно чувствительным вопросом и серьезным сдвигом.

В то же время, даже при условии изменения текущего правительства или его политики важно учитывать интеграцию внутри системы многих людей, приближенных к семье Кастро, и это может стать существенной преградой на пути к реальным изменениям.

Дмитрий Шеренговский директор Центра Днистрянского, проректор УКУ Важно понимать, что система – это не только лидеры. Это также их сторонники, окружение, элиты, которые формировались десятилетиями и остаются внутри. И мы очень часто видим в разных странах, что смена персоналий не равна смене режима. Наоборот, те, кто был частью этой системы, обычно заинтересованы в ее сохранении.

В дополнение, эксперт считает, что интеграция Кубы в некую "антизападную ось" состоялась еще в прошлом веке, а сама Гавана длительное время является партнером Китая, России, КНДР или Никарагуа и действует исключительно в этой внешнеполитической логике.

В этом контексте важно осознавать, что даже несмотря на потепление риторики местных политиков и новый внешний образ, отдельный от семьи Кастро, сама суть режима остается неизменной.



Улицы кубинских городов завалены мусором из-за нехватки топлива для заправки мусоровозов / Фото AFP

Впрочем, американская администрация не спешит смягчать свою политику. Как пишет Financial Times, Вашингтон рассматривает сам процесс переговоров как инструмент принуждения кубинских властей к проведению структурных реформ, включая политическую и экономическую либерализацию, то есть уменьшением роли государства в местном бизнесе.

Но пока переговоры не завершились нужным для Трампа результатом, экономическая удавка США вокруг Кубы продолжает сжиматься. Белый дом даже издал отдельный указ, которым пригрозил экономическими последствиями тем странам, которые будут продавать топливо Гаване. Для страны, производящей лишь около трети необходимой нефти, это прямой путь к энергетическому коллапсу.

Зато для самих Соединенных Штатов – это шанс изменить баланс сил в Карибском регионе. Куба десятилетиями оставалась символом антиамериканской политики в Западном полушарии, и в Вашингтоне считают, что нынешний кризис открывает редкое окно возможностей. Однако даже американские чиновники, которые имеют кубинские корни и плохо относятся к тамошнему режиму – признают риски, ведь резкое падение режима может вызвать массовую миграцию кубинцев во Флориду, а такого сценария Белый дом всеми силами пытается избежать.

В то же время, настроения среди самих кубинцев довольно противоречивые. Как сообщают западные медиа, часть населения считает именно американские санкции причиной падения их уровня жизни. Другие же все чаще возлагают ответственность на местную власть, которая десятилетиями не могла реформировать экономику.



По словам аналитиков, в отличие от 1990-х годов, когда после распада СССР население страны сплотилось вокруг авторитета Фиделя Кастро, сегодняшнее руководство Кубы уже не имеет подобного политического ресурса.

Более того, если Вашингтону удастся достичь успеха за счет таких гибридных форм давления, а "американизация" Кубы не потребует полноценного вторжения военных США, это также ударит и по интересам Китая и России.



Лидеры Кубы и России встречаются во время саммита BRICS в ЮАР / Фото Xinhua

Пекин за последнее десятилетие инвестировал в инфраструктуру Кубы и соседних стран Карибского бассейна несколько миллиардов долларов. Для Китая этот регион важен, прежде всего, в рамках проекта "Один пояс, один путь".

І даже несмотря на то, что эти инвестиции довольно ограничены, ведь вкладывать слишком большие средства в деградирующую экономику Кубы китайские коммунисты не спешат, после смены режима или усиления влияния США на острове – участие Кубы в проекте можно будет полностью исключить. Вдобавок, для Пекина социалистическая Гавана важна и как символический партнер в регионе, который США традиционно считают своим "задним двором".

В то же время, по мнению Дмитрия Шеренговского, Китай вряд ли напрямую будет вмешиваться в ситуацию, чтобы помочь Кубе. В случае с войной в Иране становится очевидно, что Китай не готов к прямым действиям, даже, чтобы защитить своего стратегического партнера, который поставляет Пекину значительные объемы нефти. В случае Кубы, важность ее устойчивости для Китая еще меньше.

Дмитрий Шеренговский директор Центра Днистрянского Публично Китай занимает выжидательную позицию и не спешит втягиваться в конфликты открыто. Мы возможно увидим опосредованную поддержку – через финансовые вливания, технологии или политические шаги, но без открытого вмешательства в конфликт и попыток спасти местный режим.

В то же время Россия еще с начала нулевых годов постепенно теряет свое влияние на Кубу, и успех США может окончательно закрыть этот вопрос. Зато противопоставить что-то действиям Вашингтона Москва не в состоянии, ведь из-за экономических санкций и войны против Украины Кремль не способен, ни компенсировать Кубе недостаток нефти, ни инвестировать деньги в местную экономику, как в свое время покупал лояльность кубинцев Советский Союз.

Сегодняшняя стратегия США заключается в постепенном давлении на Кубу с целью вызвать медленную деградацию всей системы. Жесткое экономическое давление должно заставить руководство Кубы либо согласиться на переговоры и американские условия, или же затягивать процесс с риском потери контроля над ситуацией. Первые проявления активного социального недовольства мы видим уже сегодня, вопрос лишь в том, готова ли кубинская власть двигаться к реальным изменениям в стране.