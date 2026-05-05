С начала полномасштабного вторжения России Европейский инвестиционный банк инвестировал в Украину 4,4 миллиарда евро и не планирует останавливаться. В ЕИБ поражены положительной динамикой сотрудничества – несмотря на постоянные обстрелы, наша страна продолжает развивать собственную инфраструктуру и становится примером для других стран.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Нехаммер в интервью 24 Каналу рассказал, какими будут дальнейшие шаги и планы по поддержке Украины. Он также объяснил, почему впереди украинцев ожидает сложный путь по вступлению в Европейский союз.

О визите в Бучу сразу после ухода россиян

Ваш предыдущий визит в Украину состоялся в апреле 2022 года. Тогда вы посетили Бучу, город под Киевом. Вы это сделали сразу после того, как он был освобожден от российской оккупации. С тех пор многое произошло и изменилось. Какие ваши впечатления от Украины сегодня, когда прошло четыре года?

Прежде всего должен признаться, что это уже второй визит в Украину и Киев. Если честно, у меня остались очень сильные воспоминания и глубокие чувства по этому поводу. Первый визит состоялся почти через 9 дней после ухода россиян.

Вы занимали тогда другую должность – канцлера Австрии.

Да, я был канцлером Австрии. Но для нас было важно продемонстрировать солидарность. Исторически Австрия и Украина действительно близкие страны. Мы являемся историческими соседями. Поэтому для меня было важно продемонстрировать, что Австрия поддерживает Украину. Именно это стало причиной визита.

Тогда я имел возможность посетить Бучу. Там я впервые увидел братскую могилу. На том месте была настоящая резня. Я понял, что такое на самом деле война. Рядом была небольшая церковь. В том районе не было электроэнергии. Мы зашли в церковь, зажгли свечу и помолились за этих людей.

Сейчас, четыре года спустя, война все еще продолжается. С другой стороны, мне выпала честь открыть школу, начальную школу в Гостомеле – лицей №1. Это очень близко к Буче.

Это очень приятное ощущение – снова открыть школу, увидеть лица детей и то, как они улыбаются. Когда делаешь такие инвестиции, то понимаешь, что это инвестиции в будущее Украины и Европы.

Каковы цели визита в Украину?

Можете подробнее рассказать о цели вашего визита в Украину в роли вице-президента Европейского инвестиционного банка? Какие у вас задачи и цели?

Прежде всего Европейский инвестиционный банк – это финансовое подразделение Евросоюза. Именно поэтому с 2022 года мы уже вложили в Украину 4 миллиарда 400 миллионов евро, а в прошлом 2025 году – еще полтора миллиарда евро.

Поэтому мы стараемся не просто говорить, что поддерживаем Украину, а делом воплощать проекты в жизнь. Это важные инвестиции в инфраструктуру, электросети, школы и больницы.

То есть именно это является приоритетами этого сотрудничества? Именно социальные объекты, как, например, школы, медицинские центры, больницы и инфраструктура?

Я считаю это удачной инвестицией. С одной стороны, это вклад в будущее, а с другой – помощь людям уже сейчас. Потому что эта инфраструктура нужна людям в Украине немедленно. Именно поэтому мы инвестируем деньги.

Чем Нехаммера поразил Львов?

Вы посещаете Львов. Могли бы вы подробнее рассказать о вашей программе в этом городе? Я знаю, что вы посетили несколько больниц, которые сейчас модернизируют при поддержке Европейского инвестиционного банка. Какие изменения вы заметили?

Начало визита было очень эмоциональным. Мы уже посетили военный мемориал. Там мы также имели возможность увидеть, что на самом деле означает война.

Затем мы побывали в больницах. Европейский инвестиционный банк выделяет средства на повышение энергоэффективности, что очень важно.

Мы встретили ветеранов. Если честно, я встретил настоящих героев, воинов, которые участвовали в боях и теперь страдают из-за ранений. Было впечатляюще поговорить с ними и увидеть, насколько сильна их воля, насколько сильно они все еще настроены защищать Украину.

Я был действительно поражен. Меня очень захватила работа врачей, терапевтов, медсестер и атмосфера во всех этих учреждениях.

Ездили ли вы во львовском трамвае? Потому что я знаю, что этот проект тоже финансируется Европейским инвестиционным банком.

Это еще один проект Европейского инвестиционного банка. Это образцовый пример того, как должны работать инвестиции. Ведь и трамваи, и автобусы производят в Украине, непосредственно здесь, во Львове.

Это важно. Ведь такие проекты дают рабочие места. А стабильная работа дает людям будущее, возможность оставаться дома, работать здесь и строить свою жизнь.

Это была приятная поездка. Недолгая, но это была прекрасная возможность увидеть ваш прекрасный город.

Нехаммер во львовском трамвае во время визита в город / Фото Европейский инвестиционный банк – Украина

Есть значительные различия между системой общественного транспорта во Львове и, например, в Вене. Для Львова этот город является образцом. Он почти идеальный с точки зрения общественного транспорта и городской инфраструктуры в целом. Что именно нам нужно здесь изменить? Какие шаги и решения помогут нам достичь также результата в сфере общественного транспорта, который есть в Вене?

Если честно, я был поражен тем, чего уже удалось достичь власти. Это впечатляет. В Вене это произошло не сразу. Важнейшим является наличие длительной инвестиционной стратегии и сотрудничество с надежными партнерами, например Европейский инвестиционный банк.

Также, по моему мнению, важно инвестировать в технологии. Меня действительно ошеломило, что во Львове также будут производить электробусы. Делается очень много. Я думаю, что это правильный путь.

О продолжении сотрудничества в сфере общественного транспорта

Планируете ли вы продолжать сотрудничество со Львовом в сфере общественного транспорта, трамваев или автобусов?

Я хочу назвать вам конкретную сумму. Мы инвестировали во Львов и Львовскую область 180 миллионов евро. Итак, то, что мы видели тогда и сейчас – это действительно положительная инвестиция в будущее города и области. Поэтому так, мы с нетерпением ждем сотрудничества и новых проектов.

Интересно! Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ЕИБ помогает Львову через очень выгодные кредиты, которые город будет возвращать уже после победы. Он отметил, что уже удалось приобрести 10 трамваев львовского производства. Также город ждет 48 новых автобусов, которые изготовят во Львове.

Железная дорога, сами пути, вокзалы – это еще одно важное направление сотрудничества между Европейским инвестиционным банком и Украиной. Что можете вы об этом сказать? Какие существуют перспективы?

Сегодня я собственными глазами видел, что эта инвестиция действительно работает. Я думаю, что сейчас наши эксперты все еще ведут переговоры относительно будущих проектов и их финансирования.

Какие инвестиции вскоре ожидают Украину?

Какие стратегические цели Европейского инвестиционного банка и его сотрудничества с Украиной? Чего вы надеетесь достичь за несколько лет?

По моему мнению, наши инвестиции можно разделить на три разных типа. Краткосрочные инвестиции означают, что мы также инвестируем средства в малый бизнес. Это дает основу для создания рабочих мест в этой области по всей Украине в будущем.

Например, сейчас более 600 проектов в 150 общинах уже воплощаются при финансировании Европейского инвестиционного банка. Кроме этого, сейчас нам нужно инвестировать средства в гражданскую инфраструктуру. Как я уже отмечал, говорится об электростанциях, школы и больницы. Это в краткосрочной перспективе.

У среднесрочной наша цель – помочь Украине построить инфраструктурные сети, что соединят ее с Европейским союзом. А в долгосрочной перспективе мы стремимся привлекать и мобилизовать частный капитал. Итак, это то, что мы постоянно делаем, с различными приоритетами.

Нехаммер подписывает соглашение о сотрудничестве в сфере государственных инвестиций / Фото Европейский инвестиционный банк – Украина

Частный капитал от украинских предпринимателей и бизнесменов или из-за рубежа?

Нам надо совместить все. Ведь Украина чрезвычайно перспективная страна для инвестиций. Вы действительно прогрессивные, потому что уже имеете инновационную промышленность, несмотря на опасности войны.

Я бы сказал, что есть риски. Хотя вы уже имеете сверхсовременную промышленность и инновационные стартапы, я считаю, что это очень интересный объект для инвестиций. Не только для ЕС, но и для всего мира. США также заинтересованы в инвестировании в Украину.

Устойчивость энергетического сектора остается критически важной для Украины в условиях войны. Над какими проектами в этой сфере Европейский инвестиционный банк сейчас работает?

Существует много проектов. Сейчас мы формируем новый портфель проектов для финансирования защиты гражданской инфраструктуры, энергосетей и подстанций, а также систем водоснабжения. Потому что это очень важно для людей, которые здесь сейчас живут.

Когда Украина может вступить в ЕС?

Сейчас подробнее поговорим о европейской политике и сотрудничестве с Украиной. Недавно был принят 20-й пакет санкций против России. По вашему мнению, насколько эффективным был этот пакет санкций? Наблюдается ли ощутимый накопительный эффект санкций за все эти годы?

Я считаю, что крайне важно усиливать давление на Россию, а потому санкции являются абсолютно необходимыми. Заметно, что они оказывают сильное влияние на российскую экономику.

Стоит также отметить, что чрезвычайно важно поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский союз и всячески способствовать вашему дальнейшему сближению. Если мы поможем, ваша перспектива вступления в ЕС вполне реальна.

Поэтому я считаю Европейский инвестиционный банк прекрасным инструментом для этого, ведь мы опираемся на нормы Евросоюза и имеем высокий уровень экспертизы и консультативный совет. Мы также стараемся помочь руководству пройти этот путь.

Существует много дискуссий и споров относительно членства Украины в Европейском союзе. Каждая страна имеет свой взгляд на этот вопрос. Каким именно вы видите путь Украины к членству? На какой стадии мы находимся сейчас?

Если честно, это непростой путь. Я говорю это, учитывая опыт Австрии. Это были сложные переговоры. Нужно было многое сделать.

Скажу откровенно – вы многого достигли, но впереди еще долгий путь. Ведь сложность заключается не только в самом процессе.

В этом процессе роль Европейского инвестиционного банка заключается в финансировании и поддержке развития экономики, государственного управления и гражданской инфраструктуры. По моему мнению, это тот самый позитив, который мы видим сейчас в контексте будущего присоединения Украины.

Обратите внимание! В то же время в Financial Times сообщают о напряженности отношений между Киевом и Брюсселем. Пока Украина пытается ускорить вступление в ЕС, Франция и Германия предлагают модель постепенного сближения.

Если говорить о сроках, понадобятся ли годы или, возможно, больше времени, чтобы Украина стала членом Европейского Союза?

Я думаю, самое важное – это осознавать, что на все это нужно время, что это сложный процесс. Однако это процесс, дающий надежду. Как я уже говорил, пока он продолжается, многое может произойти. Тогда начнутся большие инвестиции. Именно это и является тем позитивом, на который люди в Украине могут рассчитывать уже сейчас.

Как результаты выборов в Венгрии повлияют на Европу?

Вы поздравили Петера Мадьяра, когда его политическая партия одержала победу на выборах в Венгрии. Украинцы также очень внимательно следили за этими выборами. Нам было интересно, каким будет результат. А что вы думаете о результатах выборов в Венгрии? Как это влияет на единство Европы?

Вы можете увидеть, что сейчас существует положительная динамика. Учитывая то, что Петер Мадьяр уже публично озвучил, дает мне значительные основания для оптимизма.

Сейчас у нас появилась положительная динамика в сотрудничестве с Венгрией в рамках ЕС. Это также означает лучшее будущее для Украины и для ее сотрудничества с Венгрией.

Для нас, австрийцев, Венгрия всегда была и остается важным соседом. Потому что у нас также есть общая история. Недавние выборы на самом деле доказали, что изменения вполне возможны. Сейчас этот позитив уже стал очевидным, что, как по мне, хорошо для всех.