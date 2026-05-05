З початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський інвестиційний банк інвестував в Україну 4,4 мільярда євро і не планує зупинятись. У ЄІБ вражені позитивною динамікою співпраці – попри постійні обстріли, наша країна продовжує розвивати власну інфраструктуру та стає прикладом для інших країн.

Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер в інтерв'ю 24 Каналу розповів, якими будуть подальші кроки та плани щодо підтримки України. Він також пояснив, чому попереду українців очікує складний шлях щодо вступу у Європейський Союз.

Про візит до Бучі одразу після відходу росіян

Ваш попередній візит до України відбувся у квітні 2022 року. Тоді ви відвідали Бучу, місто поблизу Києва. Ви це зробили одразу після того, як воно було звільнене від російської окупації. Відтоді багато чого відбулося і змінилося. Які ваші враження від України сьогодні, коли минуло чотири роки?

Насамперед мушу зізнатися, що це вже другий візит до України та Києва. Якщо чесно, у мене залишилися дуже сильні спогади та глибокі почуття щодо цього. Перший візит відбувся майже через 9 днів після відходу росіян.

Ви займали тоді іншу посаду – канцлера Австрії.

Так, я був канцлером Австрії. Але для нас було важливо продемонструвати солідарність. Історично Австрія та Україна справді близькі країни. Ми є історичними сусідами. Тому для мене було важливо продемонструвати, що Австрія підтримує Україну. Саме це стало причиною візиту.

Тоді я мав можливість відвідати Бучу. Там я вперше побачив братську могилу. На тому місці була справжня різанина. Я зрозумів, що таке насправді війна. Поруч була невелика церква. У тому районі не було електроенергії. Ми зайшли до церкви, запалили свічку і помолилися за цих людей.

Зараз, чотири роки потому, війна все ще триває. З іншого боку, мені випала честь відкрити школу, початкову школу в Гостомелі – ліцей №1. Це дуже близько до Бучі.

Це дуже приємне відчуття – знову відкрити школу, побачити обличчя дітей та те, як вони посміхаються. Коли робиш такі інвестиції, то розумієш, що це інвестиції у майбутнє України та Європи.

Чи можете детальніше розповісти про ціль вашого візиту до України у ролі віцепрезидента Європейського інвестиційного банку? Які у вас завдання і цілі?

Насамперед Європейський інвестиційний банк – це фінансовий підрозділ Євросоюзу. Саме тому з 2022 року ми вже вклали в Україну 4 мільярди 400 мільйонів євро, а минулого 2025 року – ще півтора мільярда євро.

Тому ми намагаємося не просто говорити, що підтримуємо Україну, а ділом втілювати проєкти в життя. Це важливі інвестиції в інфраструктуру, електромережі, школи та лікарні.

Тобто саме це є пріоритетами цієї співпраці? Саме соціальні об'єкти, як, наприклад, школи, медичні центри, лікарні та інфраструктура?

Я вважаю це вдалою інвестицією. З одного боку, це вклад у майбутнє, а з іншого – допомога людям уже зараз. Бо ця інфраструктура потрібна людям в Україні негайно. Саме тому ми інвестуємо гроші.

Чим Негаммера вразив Львів?

Ви відвідуєте Львів. Чи могли б ви детальніше розповісти про вашу програму у цьому місті? Я знаю, що ви відвідали декілька лікарень, які зараз модернізують за підтримки Європейського інвестиційного банку. Які зміни ви помітили?

Початок візиту був дуже емоційним. Ми вже відвідали військовий меморіал. Там ми також мали змогу побачити, що насправді означає війна.

Потім ми побували у лікарнях. Європейський інвестиційний банк виділяє кошти на підвищення енергоефективності, що дуже важливо.

Ми зустріли ветеранів. Якщо чесно, я зустрів справжніх героїв, воїнів, які брали участь у боях і тепер страждають через поранення. Було вражаюче поговорити з ними та побачити, наскільки сильна їхня воля, наскільки сильно вони все ще налаштовані захищати Україну.

Я був справді вражений. Мене надзвичайно захопила робота лікарів, терапевтів, медсестер та атмосфера у всіх цих установах.

Чи їздили ви у львівському трамваї? Бо я знаю, що цей проєкт теж фінансується Європейським інвестиційним банком.

Це ще один проєкт Європейського інвестиційного банку. Це взірцевий приклад того, як мають працювати інвестиції. Адже і трамваї, і автобуси виробляють в Україні, безпосередньо тут, у Львові.

Це важливо. Адже такі проєкти дають робочі місця. А стабільна робота дає людям майбутнє, можливість залишатися вдома, працювати тут і будувати своє життя.

Це була приємна поїздка. Недовга, але це була чудова нагода побачити ваше прекрасне місто.

Негаммер у львівському трамваї під час візиту до міста / Фото Європейський інвестиційний банк – Україна

Є значні відмінності між системою громадського транспорту у Львові й, наприклад, у Відні. Для Львова це місто є взірцем. Воно майже ідеальне з погляду громадського транспорту і міської інфраструктури в цілому. Що саме нам потрібно тут змінити? Які кроки й рішення допоможуть нам досягти також результату у сфері громадського транспорту, який є у Відні?

Якщо чесно, я був вражений тим, чого вже вдалося досягти владі. Це вражає. У Відні це відбулося не одразу. Найважливішим є наявність тривалої інвестиційної стратегії та співпраця з надійними партнерами, як-от Європейський інвестиційний банк.

Також, на мою думку, важливо інвестувати в технології. Мене справді приголомшило, що у Львові також виготовлятимуть електробуси. Робиться дуже багато. Я думаю, що це правильний шлях.

Про продовження співпраці у сфері громадського транспорту

Чи плануєте ви продовжувати співпрацю зі Львовом у сфері громадського транспорту, трамваїв чи автобусів?

Я хочу назвати вам конкретну суму. Ми інвестували у Львів і Львівську область 180 мільйонів євро. Отже, те, що ми бачили тоді й зараз – це справді позитивна інвестиція в майбутнє міста та області. Тому так, ми з нетерпінням чекаємо співпраці та нових проєктів.

Цікаво! Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ЄІБ допомагає Львову через дуже вигідні кредити, які місто повертатиме вже після перемоги. Він зазначив, що вже вдалось придбати 10 трамваїв львівського виробництва. Також місто чекає на 48 нових автобусів, які виготовлять у Львові.

Залізниця, самі колії, вокзали – це ще один важливий напрямок співпраці між Європейським інвестиційним банком і Україною. Що можете ви про це сказати? Які існують перспективи?

Сьогодні я на власні очі бачив, що ця інвестиція справді працює. Я думаю, що зараз наші експерти все ще ведуть переговори щодо майбутніх проєктів та їх фінансування.

Які інвестиції невдовзі очікують на Україну?

Які стратегічні цілі Європейського інвестиційного банку і його співпраці з Україною? Чого ви сподіваєтеся досягти за декілька років?

На мою думку, наші інвестиції можна розділити на три різні типи. Короткострокові інвестиції означають, що ми також інвестуємо кошти у малий бізнес. Це дає підґрунтя для створення робочих місць у цій галузі по всій Україні у майбутньому.

Наприклад, зараз понад 600 проєктів у 150 громадах вже втілюються за фінансування Європейського інвестиційного банку. Крім цього, зараз нам потрібно інвестувати кошти в цивільну інфраструктуру. Як я вже зазначав, мовиться про електростанції, школи та лікарні. Це в короткостроковій перспективі.

У середньостроковій наша ціль – допомогти Україні розбудувати інфраструктурні мережі, що з'єднають її з Європейським Союзом. А в довгостроковій перспективі ми прагнемо залучати та мобілізувати приватний капітал. Отже, це те, що ми постійно робимо, з різними пріоритетами.

Негаммер підписує угоду про співпрацю у сфері державних інвестицій / Фото Європейський інвестиційний банк – Україна

Приватний капітал від українських підприємців і бізнесменів чи з-за кордону?

Нам треба поєднати все. Адже Україна надзвичайно перспективна країна для інвестицій. Ви дійсно прогресивні, бо вже маєте інноваційну промисловість, попри небезпеки війни.

Я б сказав, що є ризики. Хоча ви вже маєте надсучасну промисловість та інноваційні стартапи, я вважаю, що це надзвичайно цікавий об'єкт для інвестицій. Не лише для ЄС, а й для всього світу. США також зацікавлені в інвестуванні в Україну.

Стійкість енергетичного сектору залишається критично важливою для України в умовах війни. Над якими проєктами у цій сфері Європейський інвестиційний банк зараз працює?

Існує багато проєктів. Наразі ми формуємо новий портфель проєктів для фінансування захисту цивільної інфраструктури, енергомереж та підстанцій, а також систем водопостачання. Бо це надзвичайно важливо для людей, які тут зараз живуть.

Коли Україна може вступити у ЄС?

Зараз детальніше поговоримо про європейську політику і співпрацю з Україною. Нещодавно було ухвалено 20-й пакет санкцій проти Росії. На вашу думку, наскільки ефективним був цей пакет санкцій? Чи спостерігається відчутний накопичувальний ефект санкцій за всі ці роки?

Я вважаю, що вкрай важливо посилювати тиск на Росію, а тому санкції є абсолютно необхідними. Помітно, що вони мають сильний вплив на російську економіку.

Варто також зазначити, що надзвичайно важливо підтримувати Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз та всіляко сприяти вашому подальшому зближенню. Якщо ми допоможемо, ваша перспектива вступу до ЄС є цілком реальною.

Тому я вважаю Європейський інвестиційний банк чудовим інструментом для цього, адже ми спираємося на норми Євросоюзу і маємо високий рівень експертизи та консультативну раду. Ми також намагаємося допомогти керівництву пройти цей шлях.

Існує багато дискусій і суперечок щодо членства України в Європейському Союзі. Кожна країна має свій погляд на це питання. Яким саме ви бачите шлях України до членства? На якій стадії ми перебуваємо зараз?

Якщо чесно, це непростий шлях. Я кажу це з огляду на досвід Австрії. Це були складні переговори. Потрібно було багато чого зробити.

Скажу відверто – ви багато чого досягли, але попереду ще довгий шлях. Адже складність полягає не лише у самому процесі.

У цьому процесі роль Європейського інвестиційного банку полягає у фінансуванні та підтримці розвитку економіки, державного управління та цивільної інфраструктури. На мою думку, це той самий позитив, який ми бачимо зараз у контексті майбутнього приєднання України.

Зверніть увагу! Водночас у Financial Times повідомляють про напруження відносин між Києвом та Брюсселем. Поки Україна намагається пришвидшити вступ у ЄС, Франція та Німеччина пропонують модель поступового зближення.

Якщо говорити про терміни, чи знадобляться роки або, можливо, більше часу, щоб Україна стала членом Європейського Союзу?

Я гадаю, найважливіше – це усвідомлювати, що на все це потрібен час, що це складний процес. Однак це процес, що дає надію. Як я вже казав, поки він триває, багато чого може статися. Тоді почнуться великі інвестиції. Саме це і є тим позитивом, на який люди в Україні можуть розраховувати вже зараз.

Як результати виборів в Угорщині вплинуть на Європу?

Ви привітали Петера Мадяра, коли його політична партія здобула перемогу на виборах в Угорщині. Українці також дуже уважно стежили за цими виборами. Нам було цікаво, яким буде результат. А що ви думаєте про результати виборів в Угорщині? Як це впливає на єдність Європи?

Ви можете побачити, що зараз існує позитивна динаміка. Враховуючи те, що Петер Мадяр уже публічно озвучив, дає мені значні підстави для оптимізму.

Зараз у нас з'явилася позитивна динаміка у співпраці з Угорщиною у межах ЄС. Це також означає краще майбутнє для України та для її співпраці з Угорщиною.

Для нас, австрійців, Угорщина завжди була і залишається важливим сусідом. Бо у нас також є спільна історія. Нещодавні вибори насправді довели, що зміни цілком можливі. Зараз цей позитив уже став очевидним, що, як на мене, добре для всіх.