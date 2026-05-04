Він розповів 24 Каналу, що спочатку вони побували біля військового меморіалу. Згодом вирушили до медичних закладів, де також поспілкувалися з ветеранами війни.

"Початок візиту був дуже емоційним. Ми відвідали військовий меморіал. Там ми також мали змогу побачити, що насправді означає війна. Потім ми побували у лікарнях. Європейський інвестиційний банк виділяє кошти на підвищення енергоефективності, що дуже важливо. Ми зустріли ветеранів. Я зустрів справжніх Героїв, воїнів, які брали участь у боях, і тепер страждають через поранення", – сказав Карл Негаммер.

За його словами, він був дуже вражений від спілкування з українськими бійцями, від їхньої волі та бажання захищати Україну. Також його надзвичайно захопила робота лікарів, медсестер та атмосфера у цих медичних установах.

Зверніть увагу! Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер здійснив візит до України. Зокрема, 28 квітня він побував у Львові. Установа інвестувала у Львів та область 180 мільйонів євро. Він відвідав лікарню Святого Луки, дитячу лікарню і реабілітаційний центр UNBROKEN. Також Карл Негаммер переглянув проєкти покращення громадського транспорту та провів зустріч з мером Львова Андрієм Садовим.

Як ЄІБ підтримує Львів?

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що за підтримки ЄІБ будуть оновлені фасади лікарень Святого Луки, Святого Миколая, а невдовзі й корпусів на Миколайчука. Мовиться не тільки про вигляд будівель, а й про тепло, енергоефективність і кращі умови для пацієнтів та лікарів. За допомогою банку також добудовується освітній заклад у Брюховичах.

ЄІБ допомагає Львову через дуже вигідні кредити, які повертатимуть після перемоги. Завдяки цьому відбувається реконструкція вулиці Мазепи – Грінченка. Зокрема, замість двох смуг там буде чотири, зручніші зупинки, переходи, тротуари та велоінфраструктура.

Крім того, покращується громадський транспорт. Уже придбали 10 трамваїв львівського виробництва. Замовили та очікують на 48 нових автобусів, які також виготовлять у Львові. Для них будується нове автобусне депо.