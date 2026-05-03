Про це повідомили Суспільному у Єлисейському палаці.

Що відомо про сесію в Єревані щодо України?

У столиці Вірменії пройде Саміт Європейської політичної спільноти, на якому буде проведено окрему сесію стосовно війни в Україні.

В Єлисейському палаці повідомили, що на сесії буде підтверджено мобілізацію та підтримку для України від країн-партнерів. Також очікується, що участь на зустрічі візьме Володимир Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон також буде присутній на Саміті Європейської політичної спільноти та прибуде до Вірменії 4 – 5 травня.

Нагадаємо, що 16 травня 2025 року відбувся крайній Саміт Європейської політичної спільноти у Тирані. Під час зустрічі було обговорено припинення війни в Україні та посилення санкцій проти Росії. Тоді до столиці Албанії прибули понад 40 іноземних лідерів, а саме: Кір Стармер, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський.

Німеччина надасть Україні 11,6 мільярда євро у 2027 році та по 8,5 мільярда євро щороку з 2028 по 2030 роки. У 2026 році Німеччина виділить Україні 11,5 мільярда євро на артилерію, дрони, бронетехніку та інше обладнання.

Франція запропонує Греції знижку на нові Rafale в обмін на передачу Україні 43 винищувачів Mirage 2000. Однак, існує ймовірність, що не всі з них працюють, оскільки найстаріші вже були виведені з експлуатації.

Пентагон розблокував 400 мільйонів доларів військової допомоги для України після тиску американських законодавців.