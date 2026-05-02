Деталі передає чеське видання iDnes.

Читайте також Фіцо після розмови із Зеленським зробив заяву про мир

Де зустрінуться Зеленський і Бабіш та що обговорять?

Перемовини відбудуться у Єревані. Вірменія приймає саміт Європейської політичної спільноти, на якому обговорять "питання енергетичної та економічної безпеки, поточної геополітичної ситуації та зміцнення стабільності в Європі".

Важливо, щоб ми зустрілися,

– сказав Бабіш.

За його словами, до Києва він не поїде. Але може зустрітися із Зеленським на конференції в Польщі, де говоритимуть про відновлення України.

Контекст. Судячи з усього, ідеться про Конференцію з питань відновлення України (URC 2026), яка відбудеться у Гданську 25 – 26 червня. Її спільно організовують Польща та Україна.

Окрім Зеленського, у Єревані Бабіш зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом або президенткою Молдови Маєю Санду.

В грудні 2025-го Андрей Бабіш став прем'єром Чехії удруге, до того він був на посаді в 2017 – 2021 роках. Тож Бабіш буде спілкуватися з главою України після тривалої перерви – і вперше як знову обраний прем'єр.



Бабіш і Зеленський у вересні 2019 року на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку / Уряд Чеської Республіки

Зверніть увагу! Хоча iDnes називає дату зустрічі Бабіша із Зеленським як 3 травня, саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 4 травня. На Південному Кавказі цей захід пройде вперше. Вірменський прем'єр Нікол Пашинян уже підтвердив участь Зеленського.

Які стосунки в України та Чехії зараз?

Бабіш є мільярдером і правим популістом. До своєї перемоги на парламентських виборах і після неї він багато разів робив скандальні заяви про Україну – наприклад, відмовляв у фінансуванні та передачі літаків L-159, за допомогою яких можна збивати дрони.

А ще обіцяв припинити снарядну ініціативу для нашої держави, яку розпочали в 2024 році. За цей час Україна отримала понад 4 мільйони артилерійських боєприпасів.

1 лютого Володимир Зеленський запросив Бабіша в Україну і сказав: хоча лідери кілька разів бачилися, знає його не дуже добре.

Та 6 лютого стало відомо, що Чехія втричі скоротила кошти на гуманітарну допомогу Україні. За ці кошти наші громадяни могли отримати генератори, громади – відновити школи, а ВПО – отримати житло.