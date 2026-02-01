В уряді Бабіша багато хто вважає: чим більше Україна отримує військової допомоги від союзників, тим менше шансів залишається на мир. В інтерв'ю "Чеському радіо" Володимир Зеленський наголосив, що це хибне твердження.

Дивіться також Зеленський пояснив, навіщо Україні чеські літаки L-159

Що відповів Зеленський Бабішу на критику допомоги Україні?

Президент нагадав, що сьогодні Україні допомагають, і вона стримує Росію. Без допомоги від союзників Україна може не витримати. І тоді є ризик, що Росія піде далі.

Позбавити Київ допомоги, щоб перевірити – настане мир чи ні – дуже ризиковано. Адже, якщо російська агресія триватиме, то це велика загроза для Європи, для будь-якої держави. "І хто це витримає? Те, що витримує Україна", – додав політик.

Він зауважив, що прем'єр Бабіш має право на власну думку. Але між тим, аби допомагати Україні чи ні, розумніше обрати перше. Бо, по – перше, Україна – це Європа. По – друге, вона захищає себе справедливо – на неї напали. По – третє, вона сповідує європейські цінності та є дружньою до Чехії.

Зеленський нагадав, що після повномасштабного вторгнення світ об'єднався саме навколо України, а не Росії. Навіть ті, країни які не допомагають Києву, визнають, що Росія – агресор.

Окремо він додав, що знає прем'єра Бабіша особисто, хоча і не дуже добре. Він зустрічався з ним кілька разів. Зокрема, на зустрічі Коаліції охочих, де той представляв Чехію.

Наостанок Зеленський запросив Бабіша в Україну, а також припустив, що українська прем'єрка може приїхати в Чехію.

Що кажуть у Чехії про допомогу Україні у війні проти Росії?