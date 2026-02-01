В правительстве Бабиша многие считают: чем больше Украина получает военной помощи от союзников, тем меньше шансов остается на мир. В интервью "Чешскому радио" Владимир Зеленский отметил, что это ошибочное утверждение.
Что ответил Зеленский Бабишу на критику помощи Украине?
Президент напомнил, что сегодня Украине помогают, и она сдерживает Россию. Без помощи от союзников Украина может не выдержать. И тогда есть риск, что Россия пойдет дальше.
Лишить Киев помощи, чтобы проверить – наступит мир или нет – очень рискованно. Ведь, если российская агрессия будет продолжаться, то это большая угроза для Европы, для любого государства. "И кто это выдержит? То, что выдерживает Украина", – добавил политик.
Он отметил, что премьер Бабиш имеет право на собственное мнение. Но между тем, чтобы помогать Украине или нет, разумнее выбрать первое. Потому что, по – первое, Украина – это Европа. По – второе, она защищает себя справедливо – на нее напали. По – третье, она исповедует европейские ценности и является дружественной к Чехии.
Зеленский напомнил, что после полномасштабного вторжения мир объединился именно вокруг Украины, а не России. Даже те, страны которые не помогают Киеву, признают, что Россия – агрессор.
Отдельно он добавил, что знает премьера Бабиша лично, хотя и не очень хорошо. Он встречался с ним несколько раз. В частности, на встрече Коалиции желающих, где тот представлял Чехию.
Напоследок Зеленский пригласил Бабиша в Украину, а также предположил, что украинский премьер может приехать в Чехию.
Что говорят в Чехии о помощи Украине в войне против России?
- Спикер Палаты представителей Чехии Томио Окамура выступает против флагов Украины в Чехии и поддержки нашей страны в целом. Активисты переименовали его дом на Google Maps. Дом Окамуры подписали как "Союз поддержки Украины".
- Премьер Чехии Андрей Бабиш окончательно закрыл вопрос о возможной передаче Украине самолетов L-159 ALCA, раскритиковав начальника Генерального штаба Карела Ржеку за поддержку этой идеи.
- Тем временем чехи собрали более 3,8 миллиона долларов на энергетическую помощь Украине через инициативу "Подарок для Путина".