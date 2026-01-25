Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос "закрыт". Об этом сообщает Idnes.

Как правительство Чехии заблокировало продажу Украине L-159?

Бабиш во время съезда своего движения ANO заявил, что любые разговоры о продаже или передаче самолетов L-159 "закрыты" и отвергаются окончательно.

Нет L-159 и не будет L-159. Это закрытый вопрос,

– подчеркнул премьер.

Особую критику премьера вызвал начальник Генштаба Карел Ржека, который ранее заявил, что передача четырех самолетов не подорвет обороноспособность Чехии. Бабиш обвинил военачальника в нарушении субординации и спорах с министром обороны Яромиром Зуной.

"Он должен выстроиться, он должен знать, где ему место. Я не знаю, почему господин Ржека выступает против своего министра, это ненормально", – сказал премьер-министр о Ржеке.

Бабиш также отметил, что президент Петр Павел, который поддержал идею передачи четырех самолетов во время своей поездки в Украину, уже ведет предвыборную кампанию. Начальник Генштаба Ржека тоже считает такой шаг возможным, но правительство стоит на категорическом отказе.

"Я понимаю, что президент уже в кампании. Я не хочу тратить энергию на какие-то споры. Я хочу тратить энергию на выполнение нашей программы", – сказал Бабиш на съезде своего движения ANO.

Президент Чехии раскритиковал отказ от предоставления Украине самолетов