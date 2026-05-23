Если НАТО не будет реагировать на постоянные провокации России должным образом, она будет только усиливать давление. Такое мнение чешский лидер высказал в интервью The Guardian.

Смотрите также Киев является донором безопасности: в Чехии сделали громкое заявление о вступлении Украины в НАТО

К чему Петр Павел призвал союзников по НАТО?

64-летний Павел – бывший генерал и экс-глава военного комитета НАТО.

По его словам, после аннексии Крыма в 2014 году Россия поняла, как работает НАТО, и начала намеренно действовать на грани дозволенного, но так, чтобы не спровоцировать полноценный ответ Альянса по статье 5 о коллективной обороне.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он добавил, что российские военные даже насмехались над нерешительностью НАТО и на вопрос, зачем Россия проводит опасные маневры возле кораблей или самолетов Альянса, они отвечали: "Потому что можем".

Павел отмечает: Москва "понимает преимущественно язык силы", поэтому НАТО должно быть готовым даже сбивать российские самолеты или дроны в случае повторных нарушений воздушного пространства.

Кроме военных шагов, чешский президент предложил применять и "асимметричные" меры – например, отключение спутниковой связи или усиление финансовых санкций против российских банков.

Павел раскритиковал Запад за недостаточную решительность в отношении России. По его мнению, США и Европа должны сильнее давить на Кремль санкциями и четко связать их возможное ослабление с прекращением огня и переговорами о мире в Украине.

Также он считает, что Европа слишком часто ждет решений от Вашингтона вместо того, чтобы самостоятельно формировать политику безопасности в отношении России.

Что предшествовало заявлению Павела?

В течение последних месяцев неоднократно в странах Балтии и Финляндии объявляли тревогу из-за появления в воздушном пространстве беспилотников. Также на территории этих стран находили обломки дронов. Все они оказывались украинскими.

Как пояснили в Киеве, Россия умышленно направляла украинские дроны, которые летели атаковать цели в государстве-агрессоре, на Балтию и Финляндию.

19 мая Эстония впервые сбила такой украинский дрон, который к ней направила Россия. В Киеве извинились и заявили, что ищут способы предотвращения подобных ситуаций, в частности с участием экспертных групп.

В мае в Латвии несколько раз объявляли масштабные тревоги из-за появления дронов. Эти инциденты привели к отставке министра обороны, а впоследствии и роспуску правительства.

Тем временем Россия распространяет новый фейк о Латвии. Она обвиняет страну в том, что та якобы предоставляет свою территорию для запуска украинских дронов по России.

В Институте изучения войны объясняют, что таким образом Россия пытается создать информационный повод для возможной агрессии против стран Балтии.