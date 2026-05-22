Эти заявления политик озвучил на итоговой пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО в Хельсингборге.

У украинских сил есть успехи на фронте

Генсек НАТО отметил решимость украинской армии. Также он заявил, что ситуация на фронте в Украине демонстрирует признаки стабилизации.

Поступают сообщения о локальных успехах украинских сил. Это не масштабные изменения, но тенденция выглядит более позитивной, чем раньше,

– заявил Марк Рютте.

По словам политика, НАТО активно изучает опыт ВСУ в ведении современной войны, особенно в сфере использования БПЛА. Он добавил, что высокий уровень инновационности фронте, который демонстрирует Украина, уже влияет на подходы Альянса к ведению войны.

Что Рютте сказал о помощи Украине?

По словам политика, поддержка Киева остается ключевым элементом безопасности всего Альянса. Он пообещал, что помощь Киеву будет продолжаться и будет базироваться на реальных потребностях на поле боя.

Рютте отметил важность механизма PURL (Инициативы США и партнеров по НАТО, направленной на финансирование и обеспечение критически важного американского вооружения для Украины). Он отметил, что эта программа имеет критическое значение для обороны городов и позиций на фронте. Генсек заявил, что Россия продолжает атаковать гражданское население и критическую инфраструктуру в то время, как ВСУ демонстрируют способность к инновациям и решимость.

Также Марк Рютте пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО. Он пройдет 7 и 8 июля этого года в Анкаре.

Что известно об украинских успехах на фронте?

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что стратегическая цель ВСУ – ликвидировать около 200 россиян на каждый квадратный километр продвижения. Также он рассказал, что несмотря на увеличение количества запущенных Россией БПЛА, эффективность дронов-перехватчиков в Украине выросла вдвое за последние четыре месяца.

Российские войска продолжают атаковать на Харьковщине и Сумщине, но уже менее интенсивно. ВСУ удалось оттеснить противника к границе и освободить несколько населенных пунктов. Об этом 21 мая сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.