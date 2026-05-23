Якщо НАТО не реагуватиме на постійні провокації Росії у належний спосіб, вона лише посилюватиме тиск. Таку думку чеський лідер висловив в інтерв'ю The Guardian.

До чого Петр Павел закликав союзників по НАТО?

64-річний Павел – колишній генерал і ексголова військового комітету НАТО.

За його словами, після анексії Криму у 2014 році Росія зрозуміла, як працює НАТО, і почала навмисно діяти на межі дозволеного, але так, щоб не спровокувати повноцінну відповідь Альянсу за статтею 5 про колективну оборону.

Він додав, що російські військові навіть насміхалися з нерішучості НАТО й на запитання, навіщо Росія проводить небезпечні маневри біля кораблів чи літаків Альянсу, вони відповідали: "Бо можемо".

Павел наголошує: Москва "розуміє переважно мову сили", тому НАТО має бути готовим навіть збивати російські літаки чи дрони у разі повторних порушень повітряного простору.

Окрім військових кроків, чеський президент запропонував застосовувати й "асиметричні" заходи – наприклад, відключення супутникового зв'язку чи посилення фінансових санкцій проти російських банків.

Павел розкритикував Захід за недостатню рішучість щодо Росії. На його думку, США та Європа повинні сильніше тиснути на Кремль санкціями та чітко пов'язати їхнє можливе послаблення з припиненням вогню і переговорами про мир в Україні.

Також він вважає, що Європа занадто часто чекає рішень від Вашингтона замість того, щоб самостійно формувати політику безпеки щодо Росії.

Що передувало заяві Павела?

Упродовж останніх місяців неодноразово у країнах Балтії та Фінляндії оголошували тривогу через появу у повітряному просторі безпілотників. Також на території цих країн знаходили уламки дронів. Усі вони виявлялися українськими.

Як пояснили у Києві, Росія навмисне спрямовувала українські дрони, які летіли атакувати цілі у державі-агресорі, на Балтію та Фінляндію.

19 травня Естонія вперше збила такий український дрон, який до неї скерувала Росія. У Києві вибачилися і заявили, що шукають способи запобігання подібним ситуаціям, зокрема за участі експертних груп.

У травні у Латвії кілька разів оголошували масштабні тривоги через появу дронів. Ці інциденти призвели до відставки міністра оборони, а згодом і розпуску уряду.

Тим часом Росія поширює новий фейк про Латвію. Вона звинувачує країну у тому, що та нібито надає свою територію для запуску українських дронів по Росії.

В Інституті вивчення війни пояснюють, що у такий спосіб Росія намагається створити інформаційний привід для можливої агресії проти країн Балтії.