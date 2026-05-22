Військовий експерт Павло Нарожний зауважив 24 Каналу, що застосування ядерної боєголовки 450 кілограмів призведе до знищення великого міста. Або це місто може бути забруднене.

"Інших варіантів немає. Якщо прилетить ядерна боєголовка 450 кілограмів, це означає знищення якогось великого міста. Наприклад, Варшави – цілком, повністю. Уся Варшава зникне або буде забруднена. Тому відповідь на удар стратегічною ядерною зброєю – це удар стратегічною ядерною зброєю", – пояснив він.

Чому країни НАТО точно зреагують?

Зараз країни Альянсу намагаються не ескалювати ситуацію та не відповідати на російську агресію. Однак, за словами Павла Нарожного, у випадку ядерного удару вони точно повинні зреагувати.

Уявіть удар ядерної зброї, наприклад, по Києву. Там два мільйони людей в один момент випаровуються. Або Варшава, або Вільнюс, або якесь інше велике місто поблизу, куди можуть дістатися "Іскандери". Дальність цієї ракети понад 500 кілометрів. Вони (НАТО – 24 Канал) будуть після цього писати пресрелізи? Звісно, ні. Вони завдаватимуть удару ядерною зброєю, яка є в наявності,

– сказав військовий експерт.

У НАТО є ядерна зброя. Зокрема, у Франції. У них є підводний човен Le Triomphant, на борту якого є балістичні міжконтинентальні ядерні ракети. Тому якщо Росія вдарить ядерною зброєю, то відповідь точно буде.

Ядерні навчання Росії та Білорусі: головне

18 травня у Міноборони Білорусі заявили про спільні навчання Росії та Білорусі. Зокрема, мовилося про те, що підрозділи ракетних військ та авіації будуть відпрацьовувати умовні дії із застосування ядерного озброєння.

Росія та Білорусь розпочали ядерні навчання 19 травня. До них залучили понад 64 тисячі військових, а також понад 7 800 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки. Заявляли про участь понад 200 ракетних пускових установок, 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів.

21 травня у Росії заявили, що доставили ядерні боєголовки у Білорусь для проведення навчань. Зокрема, "спеціальні боєприпаси" для комплексів "Іскандер-М".