Военный эксперт Павел Нарожный отметил 24 Каналу, что применение ядерной боеголовки 450 килограммов приведет к уничтожению большого города. Или этот город может быть загрязнен.

"Других вариантов нет. Если прилетит ядерная боеголовка 450 килограммов, это означает уничтожение какого-то крупного города. Например, Варшавы – целиком, полностью. Вся Варшава исчезнет или будет загрязнена. Поэтому ответ на удар стратегическим ядерным оружием – это удар стратегическим ядерным оружием", – объяснил он.

Почему страны НАТО точно среагируют?

Сейчас страны Альянса стараются не эскалировать ситуацию и не отвечать на российскую агрессию. Однако, по словам Павла Нарожного, в случае ядерного удара они точно должны среагировать.

Представьте удар ядерного оружия, например, по Киеву. Там два миллиона людей в один момент испаряются. Или Варшава, или Вильнюс, или какой-то другой крупный город поблизости, куда могут добраться "Искандеры". Дальность этой ракеты более 500 километров. Они (НАТО – 24 Канал) будут после этого писать пресс-релизы? Конечно, нет. Они будут наносить удар ядерным оружием, которое есть в наличии,

– сказал военный эксперт.

У НАТО есть ядерное оружие. В частности, во Франции. У них есть подводная лодка Le Triomphant, на борту которой есть баллистические межконтинентальные ядерные ракеты. Поэтому если Россия ударит ядерным оружием, то ответ точно будет.

Ядерные учения России и Беларуси: главное

18 мая в Минобороны Беларуси заявили о совместных учениях России и Беларуси. В частности, говорилось о том, что подразделения ракетных войск и авиации будут отрабатывать условные действия по применению ядерного вооружения.

Россия и Беларусь начали ядерные учения 19 мая. К ним привлекли более 64 тысяч военных, а также более 7 800 единиц вооружения, военной и специальной техники. Заявляли об участии более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

21 мая в России заявили, что доставили ядерные боеголовки в Беларусь для проведения учений. В частности, "специальные боеприпасы" для комплексов "Искандер-М".