Как Чехия поддерживает энергетику Украины?

Ее волонтеры уже собрали миллионы долларов. Детали в субботу, 24 января, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава украинского ведомства поблагодарил Чехию, региональные власти, гражданское общество и всех чешских друзей Украины за конкретную и результативную поддержку.

Более 3,8 миллиона долларов всего за несколько дней собрала инициатива Dárek pro Putina на энергетическую помощь Украине. "Это – невероятно!" – подчеркнул Сибига.

49 генераторов различной мощности, собранных при поддержке общественной организации Post Bellum, на следующей неделе получит Харьков.

40 аккумуляторных станций и 1 500 удлинителей для Пунктов несокрушимости 25 января доставят в Киевскую область – благодаря помощи со стороны Среднечешского края Чехии. Более того, часть финансирования также направлена на усиление кибербезопасности полиции Киева.

Это пример настоящей солидарности. Чехия демонстрирует, что поддержка Украины это не только слова, а конкретные действия, которые спасают жизни и укрепляют нашу устойчивость,

– добавил Сибига.

Напомним, 20 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что вскоре в Украину прибудут очередные грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии с генераторами, трансформаторами, кабелями, медицинским оборудованием и другой гуманитарной помощью.

Интересно! Ранее инициатива "Подарок для Путина" собрала более 600 тысяч долларов на приобретение ракеты "Фламинго". Тогда на ее корпус нанесли надпись Dana 1 – в честь ученого Даны Драбовой.

