Як Чехія підтримує енергетику України?
Її волонтери вже зібрати мільйони доларів. Деталі в суботу, 24 січня, розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Очільник українського відомства подякував Чехії, регіональній владі, громадянському суспільству та всім чеським друзям України за конкретну й результативну підтримку.
- Понад 3,8 мільйона доларів лише за кілька днів зібрала ініціатива Dárek pro Putina на енергетичну допомогу Україні. "Це – неймовірно!" – підкреслив Сибіга.
- 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки громадської організації Post Bellum, наступного тижня отримає Харків.
- 40 акумуляторних станцій та 1 500 подовжувачів для Пунктів незламності 25 січня доставлять на Київщину – завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії. Ба більше, частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва.
Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість,
– додав Сибіга.
Нагадаємо, 20 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що незабаром в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії з генераторами, трансформаторами, кабелями, медичним обладнанням та іншою гуманітарною допомогою.
Цікаво! Раніше ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала понад 600 тисяч доларів на придбання ракети "Фламінго". Тоді на її корпус нанесли напис Dana 1 – на честь науковиці Дани Драбової.
Що відомо про "енергетичний Рамштайн"?
Напередодні за дорученням глави уряду МЗС разом з Міненерго скликало "енергетичний Рамштайн". Засідання відбулося 23 січня, де партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку України новими пакетами гуманітарної допомоги. Зокрема, понад 400 мільйонів доларів від США, 60 мільйонів євро від Німеччини, 23 мільйони євро від Нідерландів тощо.
Україна розраховує на допомогу союзників за напрямками розширення децентралізованої генерації для тепла і води; наповнення Національного резерву мобільного енергетичного обладнання; формування "банку" критичного обладнання для швидкого реагування після атак і масштабування фізичного захисту енергооб'єктів.