Об этом президент заявил в интервью Český rozhlas.
Зачем Украине понадобились бы L-159?
Президент Украины отметил, что оборона воздушного пространства государства – это комплексная система, которая включает мобильные огневые группы, РЭБ, дроны-перехватчики, авиацию и различные системы противовоздушной обороны.
L-159 мы расцениваем как одну из деталей, которая может помочь Украине уничтожать иранские "Шахеды". Прежде всего именно для борьбы с большим количеством дронов. И поэтому мы хотели бы получить эти самолеты как можно раньше,
– отметил Зеленский.
Президент также отметил, что интерес Украины не ограничивается только L-159 – рассматриваются и другие типы авиации. Он подчеркнул, что такое сотрудничество может быть взаимовыгодным: после практического применения самолетов Украина готова обсуждать возможность заключения полноценных контрактов с чешским производителем.
В Чехии возник спор о возможности передачи Украине L-159
Премьер Чехии Адрей Бабиш во время съезда своего движения ANO заявил, что любые разговоры о продаже или передаче самолетов L-159 "закрыты" и отвергаются окончательно.
Он раскритиковал начальника Генштаба Карел Ржека, который ранее заявил, что передача четырех самолетов не подорвет обороноспособность Чехии. Бабиш обвинил военачальника в нарушении субординации и спорах с министром обороны Яромиром Зуной.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что продажа Украине истребителей L-159 не угрожает обороноспособности Чехии.