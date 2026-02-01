Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.

Навіщо Україні знадобилися б L-159?

Президент України наголосив, що оборона повітряного простору держави – це комплексна система, яка включає мобільні вогневі групи, РЕБ, дрони-перехоплювачі, авіацію та різні системи протиповітряної оборони.

L-159 ми розцінюємо як одну з деталей, яка може допомогти Україні знищувати іранські "Шахеди". Передусім саме для боротьби з великою кількістю дронів. І тому ми хотіли б отримати ці літаки якомога раніше,

– зазначив Зеленський.

Президент також зазначив, що інтерес України не обмежується лише L-159 – розглядаються й інші типи авіації. Він підкреслив, що така співпраця може бути взаємовигідною: після практичного застосування літаків Україна готова обговорювати можливість укладання повноцінних контрактів із чеським виробником.

