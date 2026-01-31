Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.

Що Зеленський заявив, що територіальне питання на переговорах?

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких переговорів з Росією та США, але хотіла б присутності Європи на якомусь етапі перемовин. Європа є частиною системи гарантій безпеки.

Зеленський вважає, що у рамках мирних переговорів необхідно налагодити контакт, у будь-якому форматі, з Владіміром Путіним.

Без такого формату ми просто, на мій погляд, наші команди не зможуть домовитись щодо територіальних питань,

– зазначив Зеленський.

Він вважає, що навряд чи хтось, окрім лідерів, зможе вирішити ці питання.

Що відомо про наступний раунд мирних переговорів?