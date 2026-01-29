Переговори пройдуть без участі США. Про це повідомляють росЗМІ.

Дивіться також Енергетичне перемир'я України та Росії: кому вигідніше можливе припинення ударів

Скільки можуть тривати переговори?

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Україною та Росією в ОАЕ за необхідності можуть тривати два дні.

Майбутні переговори в Абу-Дабі за необхідності можуть тривати два дні,
– сказав Пєсков.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі у новій зустрічі. Зазначається, що переговори відбудуться без участі американської сторони – виключно між представниками України та Росії.

Що відомо про перебіг мирних переговорів?

  • Переговори між Україною, США та Росією в ОАЕ зайшли у глухий кут через розбіжності щодо територій України, гарантій безпеки та припинення вогню. Росія наполягає на контролі над Донбасом і Запорізькою АЕС, а також вимагає скорочення української армії та закриття перспективи вступу України до НАТО.

  • Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від чотирьох анексованих областей та не погоджується на розміщення європейських військових для контролю припинення вогню. Трамп розглядає ідею створення безмитної зони з Україною для промислового розвитку, але існує ризик, що Росія спробує взяти її під контроль.

  • Також стало відомо, що Україна підпише з США мирний план, який складається з 20 пунктів, які також підпишуть угоду окремо з Росією. Обраний формат підписання угоди з посередником через низку причин.