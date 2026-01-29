Переговори пройдуть без участі США. Про це повідомляють росЗМІ.
Скільки можуть тривати переговори?
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Україною та Росією в ОАЕ за необхідності можуть тривати два дні.
Майбутні переговори в Абу-Дабі за необхідності можуть тривати два дні,
– сказав Пєсков.
За словами державного секретаря США Марко Рубіо, спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі у новій зустрічі. Зазначається, що переговори відбудуться без участі американської сторони – виключно між представниками України та Росії.
Що відомо про перебіг мирних переговорів?
Переговори між Україною, США та Росією в ОАЕ зайшли у глухий кут через розбіжності щодо територій України, гарантій безпеки та припинення вогню. Росія наполягає на контролі над Донбасом і Запорізькою АЕС, а також вимагає скорочення української армії та закриття перспективи вступу України до НАТО.
Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від чотирьох анексованих областей та не погоджується на розміщення європейських військових для контролю припинення вогню. Трамп розглядає ідею створення безмитної зони з Україною для промислового розвитку, але існує ризик, що Росія спробує взяти її під контроль.
Також стало відомо, що Україна підпише з США мирний план, який складається з 20 пунктів, які також підпишуть угоду окремо з Росією. Обраний формат підписання угоди з посередником через низку причин.