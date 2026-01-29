Експрацівник Державного департаменту США, міжнародний юрист Девід Тафурі пояснив 24 Каналу, що Трамп розглядає ідею створення безмитної зони з Україною для підтримки промислового розвитку у післявоєнний період.

Чому Кремль блокує мирні домовленості щодо України?

Першою перешкодою є території. Росія вимагає від України відмовитися від усіх чотирьох областей, які вона незаконно анексувала, попри те що українські війська продовжують захищати частину цих регіонів і не мають наміру їх залишати.

Друга перешкода – гарантії безпеки. Йдеться як про гарантії з боку союзників України, зокрема США, Великої Британії, Франції та Німеччини, так і про те, яким чином ці гарантії працюватимуть на практиці та які механізми їх забезпечення.

Путін не погодився ні на один з цих пунктів. Поки не побачимо сигналу, що він готовий йти на поступки, я залишаюся скептичним, попри заяви Стіва Віткоффа про близькість миру. Нагадаю, Віткофф вже раніше говорив, що ми близько, а потім переговори зривалися саме через ці питання і нерозумну поведінку Путіна,

– сказав Тафурі.

Трамп розглядає ідею створення безмитної зони з Україною для підтримки промислового розвитку у післявоєнний період. Потенційна перевага – фокус на інвестиціях у райони Донбасу з потужною промисловою базою та значними природними ресурсами, які при належному освоєнні професійними компаніями можуть стати позитивом для регіону.

"Але було б дуже складно справлятися з втручанням Росії у цю безмитну зону. Можна уявити, що Путін спробує взяти її під контроль і втручатиметься в місцеве самоврядування. Тому я не вірю, що Росія гратиме чесно у взаємодії з такою зоною", – пояснив Тафурі.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?