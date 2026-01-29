Переговоры пройдут без участия США. Об этом сообщают росСМИ.

Смотрите также Энергетическое перемирие Украины и России: кому выгоднее возможное прекращение ударов

Сколько могут длиться переговоры?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Украиной и Россией в ОАЭ при необходимости могут длиться два дня.

Предстоящие переговоры в Абу-Даби при необходимости могут длиться два дня,

– сказал Песков.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в новой встрече. Отмечается, что переговоры состоятся без участия американской стороны – исключительно между представителями Украины и России.

Что известно о ходе мирных переговоров?