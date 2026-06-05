Ведущая 24 Канала Дарья Трунова рассказала, что освобожденные бойцы плакали от счастья и пели гимн. Они надеются, что удастся освободить абсолютно всех украинских защитников из российского плена.

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"Переполняют эмоции. Особенно когда ты видишь, как ребята выходят из автобуса, как они говорят, как они первый раз курят сигарету, которой им не давали, как пробуют яблоко, как они впервые вообще на украинской земле говорят на украинском и поют гимн Украины. Им никто за это ничего не скажет и не накажет их за это. Это наиболее щемяще", – сказала она.

Что рассказывают военные?

Дарья Трунова отметила, что ребята служили на разных направлениях. В частности, защищали Мариуполь, воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях. На родной земле их встречали побратимы, командиры.

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Защитники рассказывали, что помогало им держаться в плену. Некоторые из них находиться там с 2022 года. В частности, одного из мужчин ждет дома сын, которого он последний раз видел, когда сыну было всего лишь полгода.

Ему завтра три года, у него День рождения. Это тот фактор, который помогал мне. Ему было пять месяцев, не было и года. Был совсем маленький. Сейчас он красивый. Это наше будущее,

– поделился защитник.

Освобожденные военные надеются, что удастся освободить из российского плена всех. Украина постоянно предлагает вариант обмена "всех на всех", но, к сожалению, Россия на это не соглашается.

Была радость за ребят. Теперь уже дома. Не верится. Каждый день, каждый обмен ждали этого. Очень жаль ребят, которые остались там. Они сейчас в таких условиях,

– отметил военный.

Некоторые военные рассказывали, что оккупанты не давали им возможности пообщаться с родными, передать письмо. Их семьи могли не услышать ни одного слова от них, об их состоянии.

Эмоции очень крутые. Мы можем разговаривать спокойно. Еще не верю в это. Я думал, что этот день не наступит, но он наступил,

– сказал боец.

Впереди многих защитников ждет восстановление, лечение. Есть мужчины, которые приехали с туберкулезом, онкологическими заболеваниями. Понятно, они будут проходить реабилитацию здесь. Но самое главное, что они будут уже дома.

Как военные вернулись из российского плена: смотрите видео

Что известно о 75-м обмене пленными?

5 июня из российского плена вернулись 185 украинцев. Это военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Они имеют звания рядовых, сержантов и офицеров. Возраст освобожденных украинских защитников колеблется от 27 до 62 лет.

В частности, это бойцы, которые обороняли Мариуполь, "Азовсталь". Есть военные, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Некоторые из них находились в российском плену с 2022 года.