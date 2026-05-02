Детали передает чешское издание iDnes.

Где встретятся Зеленский и Бабиш и что обсудят?

Переговоры состоятся в Ереване. Армения принимает саммит Европейского политического сообщества, на котором обсудят "вопросы энергетической и экономической безопасности, текущей геополитической ситуации и укрепления стабильности в Европе".

Важно, чтобы мы встретились,

– сказал Бабиш.

По его словам, в Киев он не поедет. Но может встретиться с Зеленским на конференции в Польше, где будут говорить о восстановлении Украины.

Контекст. Судя по всему, речь идет о Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая состоится в Гданьске 25 – 26 июня. Ее совместно организуют Польша и Украина.

Кроме Зеленского, в Ереване Бабиш встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Сербии Джуро Мацутом или президентом Молдовы Майей Санду.

В декабре 2025-го Андрей Бабиш стал премьером Чехии во второй раз, до того он был на посту в 2017 – 2021 годах. Поэтому Бабиш будет общаться с главой Украины после длительного перерыва – и впервые как вновь избранный премьер.



Бабиш и Зеленский в сентябре 2019 года на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке / Правительство Чешской Республики

Обратите внимание! Хотя iDnes называет дату встречи Бабиша с Зеленским как 3 мая, саммит Европейского политического сообщества состоится 4 мая. На Южном Кавказе это мероприятие пройдет впервые. Армянский премьер Никол Пашинян уже подтвердил участие Зеленского.

Какие отношения у Украины и Чехии сейчас?

Бабиш является миллиардером и правым популистом. До своей победы на парламентских выборах и после нее он много раз делал скандальные заявления об Украине – например, отказывал в финансировании и передаче самолетов L-159, с помощью которых можно сбивать дроны.

А еще обещал прекратить снарядную инициативу для нашего государства, которую начали в 2024 году. За это время Украина получила более 4 миллионов артиллерийских боеприпасов.

1 февраля Владимир Зеленский пригласил Бабиша в Украину и сказал: хотя лидеры несколько раз виделись, знает его не очень хорошо.

Но 6 февраля стало известно, что Чехия втрое сократила средства на гуманитарную помощь Украине. За эти средства наши граждане могли получить генераторы, общины – восстановить школы, а ВПО – получить жилье.