Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Смотрите также "Украинские обещания не имеют веса": Фицо цинично прокомментировал открытие "Дружбы"

Что сказал Фицо о разговоре?

Роберт Фицо после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что любая потенциальная мирная сделка в войне России против Украины невозможна без согласования Киева.

По его словам, Словакия заинтересована в стабильной и демократической Украине как соседе и продолжает поддерживать ее европейские стремления. Он подчеркнул, что Братислава поддерживает курс Украины на вступление в Европейский Союз, несмотря на политические разногласия между странами.

Ни одно мирное соглашение в военном конфликте с Россией невозможно без согласия украинской стороны,

– подчеркнул Фицо.

Политик также сообщил, что договорился с украинским президентом о короткой встрече в понедельник, 4 мая, во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване, а также о продолжении формата межправительственных контактов и взаимных визитов.

В то же время заявление Фицо прозвучало накануне его запланированного визита в Москву 9 мая, что вызывает дополнительное внимание к его внешнеполитической позиции. Ранее он неоднократно заявлял о напряженности в отношениях с Киевом, в частности из-за вопросов энергоресурсов и политических разногласий.

Что говорил Зеленский о разговоре с Фицо?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о содержании своего телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который состоялся 2 мая.

По словам главы государства, ключевой темой диалога стала евроинтеграция Украины и развитие двусторонних отношений. Зеленский отметил, что даже при наличии различных политических позиций важно поддерживать конструктивные и рабочие отношения между Украиной и Словакией.

Он поблагодарил Братиславу за поддержку ряда решений на уровне Европейского Союза, в частности относительно санкционного давления на Россию.

Отдельно стороны обсудили вопросы евроинтеграции Украины. Словакия, по словам Зеленского, подтвердила свою поддержку членства Украины в Европейском Союзе и готовность делиться собственным опытом вступления.

Также президент сообщил о взаимных приглашениях к официальным визитам – в Киев и Братиславу. Команды обеих стран уже работают над согласованием графиков будущих встреч на высшем уровне. Зеленский добавил, что стороны договорились продолжать работу в формате межправительственного сотрудничества, что должно усилить практическое взаимодействие между государствами.