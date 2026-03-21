Митинг под названием "Не дадим украсть наше будущее", организован объединением Milion chvilek в поддержку свободной, безопасной и демократической республики, ее институтов и президента Петра Павла. Об этом сообщают "Чешские новости".

Почему в Чехии люди массово протестуют против правительства?

На большой открытой площади Летня в Праге собралось от 200 до 250 тысяч участников. Ожидается, что в митинге примут участие до 400 000 человек.

За порядком следят десятки полицейских. Также вблизи места проведения демонстрации дежурят спасатели и пожарные.

Люди выступают против усиления влияния олигархов и законопроекта об иноагентах, вроде российского. Также протестующие критикуют уменьшение внимания правительства к угрозе со стороны России и сокращение оборонных расходов.

В частности, актер Зденек Сверак критикует планы правительства изменить финансирование "Чешское телевидение" и "Чешское радио", потому что государственные деньги из налогов сделают СМИ подконтрольными правительству, а не независимыми.

Бывший министр охраны окружающей среды Чехии Ладислав Мико отмечает, что правительство вытесняет экспертов политическими назначенцами, что ставит природу под угрозу.

Студентка Анна Рехуркова критикует сокращение бюджета на живую культуру, что угрожает артистам и коллективам.

Актер Иван Троян считает, что участие популистских и крайних партий в ключевых министерствах (обороне, внешних делах, культуре) – слишком высокая цена за неприкосновенность премьера Бабиша.

Бывший глава Академии наук Вацлав Пачес предупредил, что закон об иноагентах может ограничить личные свободы и повлиять на академическую деятельность.

Справка: Milion chvilek ("Миллион мгновений") – это чешское общественное движение и организация, основана в 2018 году, которая занимается продвижением демократии, защитой прав человека и прозрачности власти в Чехии.

