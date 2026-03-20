Местные правоохранители не исключают, что это был теракт или саботаж. Подробнее об этом сообщили в České noviny.

Каковы причины и последствия пожара в Чехии?

По данным издания, пожар возник на предприятии холдинга LPP Holding. На момент возгорания цех был пустой, поэтому обошлось без пострадавших. Пожарные ликвидировали возгорание днем.

Правоохранители Чехии рассматривают четыре версии преступления, которые могут быть связаны с умышленным поджогом. Злоумышленников сейчас разыскивают.

Известно то, что холдинг LPP объединяет компании, работающие в военной и гражданской сферах. В частности, он занимается разработкой дронов, авионики и технологий распознавания, добавило издание.

Ответственность за инцидент взяла на себя группа людей The Earthquake Faction. Она заявила, что завод подожгли, "чтобы положить конец его роли в израильском геноциде в Газе".

На фоне поджога премьер-министр Чехии Андрей Бабиш созвал экстренное заседание Совета государственной безопасности вечером 20 марта.

