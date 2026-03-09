О масштабах и последствиях пожара сообщили в Тһе Guardian.

Каковы причины и последствия пожара в Глазго?

По данным издания, сильный пожар вспыхнул вечером 8 марта на Юнион-стрит в центре Глазго. Огонь с первого этажа распространился на все коммерческое здание рядом с железнодорожным вокзалом. Отмечается, что возведена она была еще в 1851 году.

В результате сильного возгорания конструкции здания начали разрушаться и впоследствии обвалились. Сообщений о пострадавших спасатели не получали.

Из-за угрозы распространения огня работу Центрального вокзала Глазго приостановили. Сейчас поезда не курсируют некоторыми платформами или не останавливаются на них. В компании Network Rail прогнозируют, что перебои в движении могут продолжаться до конца суток 9 марта.

Разрушения в Глазго после пожара / Фото с X Iain Masterton

Огонь ликвидировали за 5 часов. К работам привлекли более 60 спасателей, 12 пожарных машин и специальные подъемники.

Пожарные пытались предотвратить распространение пламени и защитить соседние здания, в частности отель и Каледонские палаты.

