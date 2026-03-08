Сейчас спасателям уже удалось взять пожар под контроль. Об этом сообщает государственное агентство KUNA.

Смотрите также Иран снова бьет по Дубаю: под ударом был аэропорт, БпЛА влетел в небоскреб, есть пожары

Что известно о пожаре?

В столице Кувейта вспыхнул пожар в одном из небоскребов, где расположена штаб-квартира государственного учреждения – Службы социального обеспечения страны (Public Institution for Social Security).

По информации KUNA, инцидент произошел после того, как здание подверглось удару. В результате этого возникло возгорание, которое охватило часть высотного сооружения.

В ведомстве подтвердили, что их штаб-квартира стала мишенью атаки. Из-за этого здание получило материальные повреждения, однако подробности о характере удара пока не раскрываются. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате возгорания.

По предварительным данным, экстренные службы быстро прибыли на место происшествия и начали ликвидацию пожара. Сейчас спасателям уже удалось локализовать возгорание.

Пожар в высотке в Кувейте. Смотрите видео KUNA

За несколько дней до этого Кувейт сбил несколько истребителей США