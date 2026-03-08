Сейчас спасателям уже удалось взять пожар под контроль. Об этом сообщает государственное агентство KUNA.
Что известно о пожаре?
В столице Кувейта вспыхнул пожар в одном из небоскребов, где расположена штаб-квартира государственного учреждения – Службы социального обеспечения страны (Public Institution for Social Security).
По информации KUNA, инцидент произошел после того, как здание подверглось удару. В результате этого возникло возгорание, которое охватило часть высотного сооружения.
В ведомстве подтвердили, что их штаб-квартира стала мишенью атаки. Из-за этого здание получило материальные повреждения, однако подробности о характере удара пока не раскрываются. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате возгорания.
По предварительным данным, экстренные службы быстро прибыли на место происшествия и начали ликвидацию пожара. Сейчас спасателям уже удалось локализовать возгорание.
Пожар в высотке в Кувейте. Смотрите видео KUNA
За несколько дней до этого Кувейт сбил несколько истребителей США
Утром 2 марта над Кувейтом разбились несколько американских военных самолетов. По предварительным данным, речь идет о трех истребителях F-15E Strike Eagle, которые участвовали в операции "Эпическая ярость".
В Центральном командовании США заявили, что самолеты сбили "дружественным огнем" со стороны кувейтской противовоздушной обороны.
Эксперты обращают внимание, что самолеты, похоже, не были подключены к системе распознавания "свой-чужой". Это странно, ведь Кувейт и США являются союзниками. Нельзя исключать, что система могла дать сбой или быть выключенной.