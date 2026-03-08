Наразі рятувальникам уже вдалося взяти пожежу під контроль. Про це повідомляє державне агентство KUNA.

Що відомо про пожежу?

У столиці Кувейту спалахнула пожежа в одному з хмарочосів, де розташована штаб-квартира державної установи – Служби соціального забезпечення країни (Public Institution for Social Security).

За інформацією KUNA, інцидент стався після того, як будівля зазнала удару. Унаслідок цього виникло займання, яке охопило частину висотної споруди.

У відомстві підтвердили, що їхня штаб-квартира стала мішенню атаки. Через це будівля отримала матеріальні пошкодження, однак подробиці щодо характеру удару поки що не розкриваються. Також наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок загоряння.

За попередніми даними, екстрені служби швидко прибули на місце події та розпочали ліквідацію пожежі. Наразі рятувальникам уже вдалося локалізувати займання.

Пожежа у висотці в Кувейті. Дивіться відео KUNA

За декілька днів до цього Кувейт збив декілька винищувачів США