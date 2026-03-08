Наразі рятувальникам уже вдалося взяти пожежу під контроль. Про це повідомляє державне агентство KUNA.
Дивіться також Іран знову гатить по Дубаю: під ударом був аеропорт, БпЛА влетів у хмарочос, є пожежі
Що відомо про пожежу?
У столиці Кувейту спалахнула пожежа в одному з хмарочосів, де розташована штаб-квартира державної установи – Служби соціального забезпечення країни (Public Institution for Social Security).
За інформацією KUNA, інцидент стався після того, як будівля зазнала удару. Унаслідок цього виникло займання, яке охопило частину висотної споруди.
У відомстві підтвердили, що їхня штаб-квартира стала мішенню атаки. Через це будівля отримала матеріальні пошкодження, однак подробиці щодо характеру удару поки що не розкриваються. Також наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок загоряння.
За попередніми даними, екстрені служби швидко прибули на місце події та розпочали ліквідацію пожежі. Наразі рятувальникам уже вдалося локалізувати займання.
Пожежа у висотці в Кувейті. Дивіться відео KUNA
За декілька днів до цього Кувейт збив декілька винищувачів США
Вранці 2 березня над Кувейтом розбилися кілька американських військових літаків. За попередніми даними, йдеться про три винищувачі F-15E Strike Eagle, які брали участь в операції "Епічна лють".
У Центральному командуванні США заявили, що літаки збили "дружнім вогнем" з боку кувейтської протиповітряної оборони.
Експерти звертають увагу, що літаки, схоже, не були підключені до системи розпізнавання "свій-чужий". Це дивно, адже Кувейт і США є союзниками. Не можна виключати, що система могла дати збій або бути вимкненою.