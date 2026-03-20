Місцеві правоохоронці не виключають, що це був теракт чи саботаж. Детальніше про це повідомили у České noviny.

Які причини та наслідки пожежі у Чехії?

За даними видання, пожежа виникла на підприємстві холдингу LPP Holding. На момент займання цех був порожній, тому обійшлось без постраждалих. Пожежники ліквідували загоряння вдень.

Правоохоронці Чехії розглядають чотири версії злочину, що можуть бути пов'язані з навмисним підпалом. Зловмисників наразі розшукують.

Відомо те, що холдинг LPP об'єднує компанії, що працюють у військовій та цивільній сферах. Зокрема, він займається розробкою дронів, авіоніки та технологій розпізнавання, додало видання.

Відповідальність за інцидент взяла на себе група людей The Earthquake Faction. Вона заявила, що завод підпалили, "щоб покласти край його ролі в ізраїльському геноциді в Газі".

На тлі підпалу прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш скликав екстрене засідання Ради державної безпеки увечері 20 березня.

