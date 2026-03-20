Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap.

Які наслідки масштабної пожежі?

Про займання на заводі стало відомо близько 13:17 за місцевим часом, після чого Національне пожежне агентство оголосило загальнонаціональну мобілізацію пожежників – таку процедуру застосовують, коли масштаби пожежі перевищують можливості місцевих служб.

На момент початку пожежі в будівлі перебували 170 працівників, із 14 з них наразі не вдалося встановити зв'язок.

Серед постраждалих багато людей зазнали отруєння токсичним газом або отримали травми внаслідок падіння з будівлі, 24 з них зараз перебувають у важкому стані.

До ліквідації пожежі залучили понад 200 рятувальників і 90 одиниць техніки, також використовуються гелікоптери лісової служби.

За даними ЗМІ, одна з двох будівель підприємства згоріла повністю, інша продовжує палати. Рятувальники поки не можуть увійти всередину через загрозу обвалу. Додаткову небезпеку становлять близько 200 кілограмів натрію всередині приміщення, який може вибухнути у разі неправильних дій.

Густий дим здіймається над заводом / Фото: соцмережі

Президент країни Лі Чже Мьон доручив залучити всі наявні ресурси для порятунку людей і ліквідації пожежі. Раніше прем'єр-міністр Кім Мін Сок також наказав відповідним службам активізувати роботу, а місцевій владі та поліції – вжити заходів для недопущення подальших збитків.

